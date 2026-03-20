Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
ЗСУ ліквідували російського штурмовика-педофіла, - ГУР

Попри тяжкість обвинувачень, до російської в’язниці він так і не потрапив, а  підписав контракт із  армією РФ.

Фото: ГУР Міноборони

Під час боїв на одному з напрямків Сил оборони ліквідували російського піхотинця - особу з тяжкими кримінальними злочинами.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони. 

З'ясувалося, що це -  Власов Андрєй Ніколаєвіч, 28.10.1992 р.н. Він проходив службу у складі 9-го мотострілецького полку 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу ЗС РФ.

У 2022–2023 роках Власов скоїв насильницькі дії щодо двох хлопців 2010 року народження, скориставшись їхньою безпорадністю – жертвам на момент злочину було 11-12 років.

Російські слідчі перевіряли його причетність і до інших злочинів, однак не встигли. Попри тяжкість обвинувачень, до в’язниці він так і не потрапив - 29 вересня 2025 року злочинець підписав контракт із російською армією.

"Підготовка була формальною: вже 15 листопада педофіла відправили на тимчасово окуповані території України, звідки він одразу потрапив на передову. Життя на фронті для власова виявилося коротким - практично відразу після прибуття на позиції він був ліквідований", - зазначили в ГУР.

Російська армія продовжує системну практику вербування осіб, які мали б ивідбувати покарання за тяжкі злочини. Якщо такі люди повертаються з фронту,вони становлять пряму загрозу власному ж - російському - суспільству, вчиняючи нові злочини.

