У Кривому Розі трьох лікарів підозрюють у оформленні інвалідності через фальшиві операції

Трьох лікарів із Кривого Рогу підозрюють у оформленні інвалідності через фальшиві операції. Підозри отримали медична посадовиця, завідувач неврологічного відділення та лікар-нейрохірург.

Як повідомив Офіс Генпрокурора, так військовозобов’язаним створювали підстави для відстрочки від мобілізації та виїзду за кордон.

За даними слідства, організаторкою була колишня медична посадовиця. Вона координувала дії учасників, підшуковувала військовозобов’язаних, пояснювала порядок оформлення та контролювала передачу коштів. До схеми були залучені завідувач неврологічного відділення - т.в.о. голови ВЛК одного з медичних закладів Кривого Рогу та лікар-нейрохірург.

Спочатку людину оформлювали на стаціонарне лікування. Далі формували пакет медичних документів, які мали підтвердити наявність тяжкого захворювання.

У Генпрокуратурі кажуть, що один із задокументованих епізодів показує, як саме працювала ця схема.

У травні 2025 року за 9 тисяч доларів США організаторка запропонувала військовозобов’язаному оформлення фіктивного захворювання, яке мало стати підставою для встановлення інвалідності та відстрочки від мобілізації.

У приватному медичному центрі провели втручання без медичних показань. Лікар-нейрохірург зробив надрізи в ділянці спини та одразу їх зашив, щоб залишити післяопераційні рубці, які виглядають як наслідки перенесеної операції.Завідувач неврологічного відділення забезпечив оформлення виписок і медичних висновків про нібито лікування, хоча фактично його не було.

Окремо виготовили результати обстежень, зокрема МРТ, які не відповідали дійсності, але давали підстави для встановлення ІІ або ІІІ групи інвалідності. Після цього організаторка інструктувала клієнта, як поводитися під час проходження комісій, що говорити і як підтвердити вигаданий діагноз.

Наразі перевіряється причетність щонайменше 28 осіб, які могли скористатися послугами зазначеної схеми та у подальшому виїхати за кордон.

Під час обшуків вилучили 39 500 доларів США, мобільні телефони, медичну документацію та чорнові записи.

Усім трьом повідомлено про підозру:

лікарю-нейрохірургу - за ч. 3 ст. 332 КК України та ч. 5 ст. 407 КК України;

завідувачу неврологічного відділення, т.в.о. голови ВЛК - за ч. 3 ст. 332 КК України;

організаторці - за ч. 3 ст. 332 КК України.

13 березня 2026 року їм обрали запобіжний захід - тримання під вартою без визначення застави.

У Генпрокуратурі кажуть, що упродовж 2026 року в 51 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 70 посадовцям ТЦК та СП і ВЛК за фактами вчинення корупційних кримінальних правопорушень, пов’язаних із мобілізацією. Задокументована сума неправомірної вигоди склала 170,1 тис. доларів США та 303 тис. гривень. та 2 автомобілі.