На два роки продовжили мандат Спільної слідчої групи “Справа України”, яка розслідує найтяжчі злочини РФ

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко від імені Києва підписав документи про продовження діяльності Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team) “Справа України”.
“Ця JIT – найбільша у світі слідча група, яка з 2022 року розслідує найтяжчі міжнародні злочини, вчинені через російську агресію проти України”, – зазначив він.
Підписання відбулося у Харкові.
Наразі JIT об’єднує Україну, Литву, Латвію, Польщу, Естонію, Румунію та Словаччину. Учасниками групи є Євроюст, Європол та, вперше в історії, Офіс прокурора МКС.
“Є конкретні результати: справи вже розглядаються у судах, встановлюються підозрювані, відбуваються екстрадиції. Зокрема, у 2025 році, Україна передала Литві підозрюваного у вчиненні воєнних злочинів для кримінального переслідування”, – пояснив генпрокурор.
Також розширюється юрисдикція на злочини проти українських дітей: незаконну депортацію, примусова зміна громадянства, передача до російських родин.
- Раніше Кравченко повідомив, що за чотири роки повномасштабного вторгнення правоохоронці задокументували понад 240 тисяч злочинів агресії РФ проти України, з них понад 210 тисяч – це воєнні злочини.