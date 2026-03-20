На два роки продовжили мандат Спільної слідчої групи “Справа України”, яка розслідує найтяжчі злочини РФ

Фото: Офіс генпрокурора

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко від імені Києва підписав документи про продовження діяльності Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team) “Справа України”.

Про це Кравченко повідомив у своєму телеграм-каналі.

“Ця JIT – найбільша у світі слідча група, яка з 2022 року розслідує найтяжчі міжнародні злочини, вчинені через російську агресію проти України”, – зазначив він.

Підписання відбулося у Харкові.

Наразі JIT об’єднує Україну, Литву, Латвію, Польщу, Естонію, Румунію та Словаччину. Учасниками групи є Євроюст, Європол та, вперше в історії, Офіс прокурора МКС.

“Є конкретні результати: справи вже розглядаються у судах, встановлюються підозрювані, відбуваються екстрадиції. Зокрема, у 2025 році, Україна передала Литві підозрюваного у вчиненні воєнних злочинів для кримінального переслідування”, – пояснив генпрокурор.

Також розширюється юрисдикція на злочини проти українських дітей: незаконну депортацію, примусова зміна громадянства, передача до російських родин. 

