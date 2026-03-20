На два роки продовжили мандат Спільної слідчої групи “Справа України”, яка розслідує найтяжчі злочини РФ

На два роки продовжили мандат Спільної слідчої групи “Справа України”

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко від імені Києва підписав документи про продовження діяльності Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team) “Справа України”.

Про це Кравченко повідомив у своєму телеграм-каналі.

“Ця JIT – найбільша у світі слідча група, яка з 2022 року розслідує найтяжчі міжнародні злочини, вчинені через російську агресію проти України”, – зазначив він.

Підписання відбулося у Харкові.

Наразі JIT об’єднує Україну, Литву, Латвію, Польщу, Естонію, Румунію та Словаччину. Учасниками групи є Євроюст, Європол та, вперше в історії, Офіс прокурора МКС.

“Є конкретні результати: справи вже розглядаються у судах, встановлюються підозрювані, відбуваються екстрадиції. Зокрема, у 2025 році, Україна передала Литві підозрюваного у вчиненні воєнних злочинів для кримінального переслідування”, – пояснив генпрокурор.

Також розширюється юрисдикція на злочини проти українських дітей: незаконну депортацію, примусова зміна громадянства, передача до російських родин.