Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Затримали 18-річного чоловіка, якого підозрюють у підготовці терактів в Харкові

Він мав виготовити саморобні вибухові пристрої (СВП) та закласти їх біля адмінбудівель прифронтового міста.

Фото: З відкритих джерел

У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці терактів біля адмінбудівель у центрі міста на замовлення РФ.

Про це розповіли у СБУ

Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ
«Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція зірвали нові спроби рашистів здійснити серію терактів у Харкові. За результатами дій на випередження затримано агента рф, який готував вибухи у центрі міста», – йдеться у повідомленні. 

Встановили, що чоловік мав виготовити саморобні вибухові пристрої (СВП) та закласти їх біля адмінбудівель прифронтового міста. Пізніше російські спецслужбісти планували дистанційно підривати бомби у годину пік за допомогою викликів на мобільні телефони, якими було споряджено вибухівки.

Співробітники СБУ завчасно викрили наміри окупантів і затримали агента «на гарячому» в орендованій квартирі під час виготовлення СВП. За матеріалами справи, завдання ворога виконував 18-річний наркозалежний, якого ворог завербував у Телеграм-каналі з пошуку «легких грошей на дозу». За інструкціями куратора з РФ він придбав компоненти для саморобних бомб та розпочав їх виготовлення з підручних засобів.

Під час обшуків у тимчасовій оселі затриманого вилучено 2,5 л хімічної рідини, електричні компоненти для ініціації підриву, а також смартфон із доказами співпраці з окупантами.

Переписка агента із куратором
Фото: СБУ
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

﻿
