Він мав виготовити саморобні вибухові пристрої (СВП) та закласти їх біля адмінбудівель прифронтового міста.

У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці терактів біля адмінбудівель у центрі міста на замовлення РФ.

Про це розповіли у СБУ.

Фото: СБУ Затриманий підозрюваний

«Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція зірвали нові спроби рашистів здійснити серію терактів у Харкові. За результатами дій на випередження затримано агента рф, який готував вибухи у центрі міста», – йдеться у повідомленні.

Встановили, що чоловік мав виготовити саморобні вибухові пристрої (СВП) та закласти їх біля адмінбудівель прифронтового міста. Пізніше російські спецслужбісти планували дистанційно підривати бомби у годину пік за допомогою викликів на мобільні телефони, якими було споряджено вибухівки.

Співробітники СБУ завчасно викрили наміри окупантів і затримали агента «на гарячому» в орендованій квартирі під час виготовлення СВП. За матеріалами справи, завдання ворога виконував 18-річний наркозалежний, якого ворог завербував у Телеграм-каналі з пошуку «легких грошей на дозу». За інструкціями куратора з РФ він придбав компоненти для саморобних бомб та розпочав їх виготовлення з підручних засобів.

Під час обшуків у тимчасовій оселі затриманого вилучено 2,5 л хімічної рідини, електричні компоненти для ініціації підриву, а також смартфон із доказами співпраці з окупантами.

Фото: СБУ Переписка агента із куратором

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.