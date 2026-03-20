Росіяни вдарили бойовим дроном на території навчального закладу у Харкові

Інформація про постраждалих не надходила. Обстеження місця прильоту триває.

Зафіксовано влучання в землю на території навчального закладу у Шевченківському районі - у будівлі вибиті вікна.

Близько опівночі 19 березня окупанти вдарили бойовим дроном по Шевченківському району Харкова.

Інформація про постраждалих не надходила.

