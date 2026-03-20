Росіяни вдарили бойовим дроном на території навчального закладу у Харкові

Близько опівночі 19 березня окупанти вдарили бойовим дроном по Шевченківському району Харкова.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Зафіксовано влучання в землю на території навчального закладу у Шевченківському районі - у будівлі вибиті вікна.
Інформація про постраждалих не надходила. Обстеження місця прильоту триває.
- На Харківщині ворожий FPV-дрон атакував авто екстреної допомоги, є постраждалі. Армія РФ атакувала бригаду екстреної медичної допомоги в селі Грушівка Куп’янського району.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула. П’ятеро людей постраждали, зокрема дитина.