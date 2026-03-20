Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили бойовим дроном на території навчального закладу у Харкові

Інформація про постраждалих не надходила.

FPV-дрон VT-40
Фото: скриншот відео

Близько опівночі 19 березня окупанти вдарили бойовим дроном по Шевченківському району Харкова. 

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Зафіксовано влучання в землю на території навчального закладу у Шевченківському районі - у будівлі вибиті вікна. 

Інформація про постраждалих не надходила. Обстеження місця прильоту триває.

  • На Харківщині ворожий FPV-дрон атакував авто екстреної допомоги, є постраждалі. Армія РФ атакувала бригаду екстреної медичної допомоги в селі Грушівка Куп’янського району.
  • Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула. П’ятеро людей постраждали, зокрема дитина.
