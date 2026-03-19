До кінця року 500 закладів освіти будуть забезпечені альтернативними джерелами живлення.

30 громад отримають понад 2 млрд грн на облаштування укриттів у закладах освіти.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після зустрічі міністром освіти і науки Оксеном Лісовим.

За словами Свириденко, уряд затвердив розподіл субвенції на укриття.

«Першочергово кошти отримають школи в громадах із дуже високим рівнем ризику, а також військові ліцеї. Загалом у 2026 році на укриття в закладах загальної середньої освіти передбачено 5 млрд гривень», - додала глава уряду.

Прем’єрка також повідомила, що на модернізацію професійної та фахової передвищої освіти у 2026 році спрямують 1 млрд грн із залученням співфінансування.

«Кошти підуть на оновлення лабораторій і класів в межах проєкту «100 майстерень», завершення розпочатих проєктів та енергоефективність», - зазначила Свириденко.

Очільниця Кабміну додала, що у межах Планів стійкості до кінця року 500 закладів освіти будуть забезпечені альтернативними джерелами живлення, зокрема, і профтехи.