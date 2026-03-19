У Бельгії скасували показ пропагандистського фільму про війну в Україні

Комуна Волюве-Сен-П’єр у Брюссельському столичному регіоні скасувала запланований показ документальної стрічки «Ukraine, russie: derrière l’écran de fumée» («Україна, Росія: за димовою завісою»).

Про це повідомило посольство України в Королівстві Бельгія.

Українські дипломати висловили вдячність керівництву комуни за принципову позицію. У посольстві підкреслили, що це рішення є чітким сигналом проти поширення російської пропаганди та маніпулятивних наративів, які спотворюють реальність військової агресії Росії проти України.

Дипломати додали, що Волюве-Сен-П’єр від початку війни приймає українські родини, підтримує місцеві волонтерські ініціативи та розвиває пряму співпрацю з українськими муніципалітетами.