Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Фон дер Ляєн: кредит на 90 млрд для України залишається заблокованим, але ми його виконаємо тим чи іншим способом

Блокування триває через Орбана. 

Урсула фон дер Ляєн і Антоніу Кошта на брифінгу після саміту Євроради
Фото: скриншот

Кредит для України від ЄС на 90 млрд євро залишається заблокованим через одного лідера. Про це за результатами саміту очільників країн ЄС повідомила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що ЄС схвалив позику в грудні, і це вдалося завдяки обіцянці, що три країни ЄС участі в ній не братимуть. Йдеться про Угорщину, Словаччину і Чехію.

Фон дер Ляєн запевнила, що кредит нададуть попри блокування: “Тим чи інакшим шляхом”. 

Контекст

Кредит на 90 млрд євро був схвалений Єврорадою в грудні. Ці кошти життєво важливі для забезпечення першочергових потреб України в цей і наступний роки. 

Угорщина погодилася на нього лише в обмін на обіцянку, що вона може не робити внесків у позику. Але тепер вона блокує надання першого траншу, змушуючи Україну ремонтувати пошкоджений росіянам нафтопровід “Дружба”, яким нафта з Росії надходила до неї та Словаччини.

Україна сказала, що проведе ремонт лише в випадку, якщо ЄС офіційно висуне таку вимогу для надання кредиту. Цього тижня президенти Єврокомісії і Євроради надіслали листа президенту Зеленському з пропозицією допомогти фінансово і технічно у ремонті, а також зазначили, що Угорщина від поступок відмовляється. 

Володимир Зеленський раніше зазначав, що на ремонт і відновлення транзиту знадобиться до двох місяців. 

Будапешт відмовляється давати згоду на надання кредиту до відновлення постачання. 

