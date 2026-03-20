Держави-учасниці Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) вперше з 2021 року погодили зведений бюджет на рік у розмірі 123,1 млн євро.

Про це повідомило Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні, передає Укрінформ.

"19 березня 2026 року держави-учасниці ОБСЄ вперше з 2021 року досягли консенсусу щодо зведеного бюджету Організації. Бюджет менший. Але підтримка України – без змін", - йдеться у повідомленні.

Загальний бюджет ОБСЄ становить 123,1 млн євро (–10,9%, як порівняти з 2021 роком). При цьому, внесок України – менш ніж 0,5 млн євро на рік.

"Важливо: близько 10 млн євро щорічно спрямовується на проєкти ОБСЄ в Україні. Україна отримує практичну підтримку, що у десятки разів перевищує її внесок", - йдеться в повідомленні. Також зазначається, що всі проєкти ОБСЄ в Україні фінансуються за рахунок позабюджетних коштів окремими країнами-учасницями. Це означає, що навіть в умовах скорочення бюджету ОБСЄ їх реалізація продовжується.

Окремо було зазначено, що Російська Федерація продовжує не виконувати свої фінансові зобов’язання перед ОБСЄ. Станом на кінець 2025 року її заборгованість перед Організацією становить майже 22 млн євро.

Контекст

ОБСЄ кілька років не могла погодити річний бюджет через Росію, яка з 2021 року систематично накладала вето на ухвалення фінансових рішень.

У грудні минулого року Рада міністрів ОБСЄ у Відні також завершилася без бюджету й рішень на 2027 рік.