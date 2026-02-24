Сибіга: Війна Росії проти України поглиблює кризу всередині ОБСЄ, це - саботаж з боку Москви

Голова МЗС наголосив, що ОБСЄ має чітко усвідомлювати свою роль: платформа для постійного тиску та підзвітності, а не "звичайний" діалог з агресором.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що російська агресивна війна проти України залишається у центрі міжнародного порядку денного.

Про це він заявив у відеозверненні під час посиленого засідання Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це засідання надсилає чіткий сигнал: російська агресивна війна проти України залишається у центрі міжнародного порядку денного. Москва не зможе замести свої злочини під килим", - сказав міністр.

Сибіга наголосив, що таким саботажем Москва прагне зруйнувати міжнародний порядок.

"Війна Росії поглиблює кризу всередині ОБСЄ: п’ять років без бюджету; надто повільне і часто неефективне прийняття рішень; а цього року навіть відсутність Трійки. Це не абстракція - це саботаж з боку Москви", - зазначив глава МЗС.

Міністр зазначив, що ОБСЄ "може і повинна знайти своє місце не тільки в мирних зусиллях, але й у майбутній архітектурі безпеки та післявоєнній реальності".

"ОБСЄ має чітко усвідомлювати свою роль: платформа для постійного тиску та підзвітності, а не "звичайний" діалог з агресором. Міжнародне право є обов’язковим, а не факультативним", - додав він.

Сибіга звернув увагу, що якщо сьогодні повернутися до "business as usual", геноцидні війни будуть нормалізовані як інструмент зовнішньої політики. Цього не можна ніколи допустити.

"Росія не є зацікавленою стороною. Росія є державою-агресором. Агресія Росії не є альтернативною точкою зору. Це злочин. Таке розуміння є надзвичайно важливим для будь-яких майбутніх змін в ОБСЄ", - наголосив голова МЗС, зазначивши, що така тверда позиція має бути відправною точкою для будь-якої подальшої дискусії про те, як ОБСЄ може сприяти поточним мирним зусиллям.

Наостанок Сибіга нагадав про незаконне утримання Росією трьох співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні: Вадима Голди, Максима Петрова та Дмитра Шабанова.