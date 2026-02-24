Генштаб ЗСУ: кількість атак росіян на фронті зросла до 50

Станом на 16:00 24 лютого кількість атак росіян уже становить 50.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Продовжуються ворожі обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Волфине, Яструбщина, Кучерівка, Рижівка, Нововасилівка, Ходине та Товстодубове. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, сім з яких – із застосуванням РСЗВ. На цьому напрямку відбулося 5 боєзіткнень. На Південно-Слобожанському противник двічі атакував у бік населеного пункту Вільча. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються. На Куп’янському росіяни двічі ішли вперед в районі Глушківки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік Шийківки, Дробишевого та Ставків. Одна штурмова дія триває. На Слов’янському окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Дронівки. Дві з трьох атак тривають. На Краматорському агресор атакував один раз. На Костянтинівському загарбники здійснили 10 наступальних дій, поблизу Костянтинівки, Берестка, Плещіївки та Софіївки. На Покровському окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке та Філія. Три боєзіткнення іще тривають. На Олександрівському ворог двічі наступав, у бік Тернового та Нового Запоріжжя. Райони Гаврилівки та Писанців зазнали авіаударів. На Гуляйпільському відбулися 11 атак, у районі Гуляйполя та у бік Залізничного і Загірного. Ворог завдав авіаударів у районах Верхньої Терси, Гуляйпільського та Любицького. Три боєзіткнення тривають. На Оріхівському окупанти атакували тричі. Боєзіткнення відбувалися в районах Степового, Степногірська та Плавнів. На Придніпровському активних наступальних дій ворога не зафіксували.