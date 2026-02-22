Як поститися сучасній людині?

Яким має бути піст сучасної людини? Як подолати шлях через свою «внутрішню пустелю»? Чи правильно ставити собі завдання і чи страшно їх не виконати? Як молитися: довго чи щиро? Чому не пасує каятися із похмурим виглядом? І в чому радість посту? Про це ми розмовляємо з із завідувачем кафедри суспільно-гуманітарних та практичних дисциплін Львівської православної богословської академії, доктором філософії з богословʼя, протоієреєм ПЦУ Петром Політилом.

«Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри». Це нам сам Ісус Христос сказав. А хто ми такі, щоб не слухати Господа? Тож вступаючи у Великий піст (а він починається вже 23 лютого), не будьмо лицемірними й сумними, а щирими й радісними. Бо якщо постимо не по-справжньому, не від серця, а про людське око, то ліпше й не починати. А якщо почали, то не силкуйтеся стати ідеальними чи святими. Ну хіба що зовсім трошки…

Фото: lpba.org.ua Протоієрей Петро Політило

Відомо, що Ісус Христос пішов у пустелю, де усамітнився і постив 40 днів. Є й інші біблійні герої, чий шлях становлення пролягав через пустелю. Якою може бути наша сучасна «духовна пустеля»? Як знайти простір для тиші та роздумів?

Пустеля в євангельському розумінні – це не просто географічне місце. Це простір очищення, випробування і внутрішньої правди. Коли Ісус Христос іде в пустелю, він іде не тікати від світу, а щоб утвердитися в покликанні. Пустеля стає місцем, де відсіюється зайве і залишається головне.

Сьогодні наша пустеля – це передусім добровільна тиша. Ми живемо в культурі постійного шуму: інформаційного, емоційного, соціального. Людина рідко залишається наодинці із собою. А без цього неможливо почути Бога. Тому пустеля починається з рішення зупинитися, вимкнути телефон, вийти з безперервного потоку новин, дати собі час не реагувати, а слухати.

Але пустеля – це також внутрішній простір. Це сміливість зустрітися зі своїми страхами, спокусами, невпевненістю. У тиші все це виходить назовні. І саме тут народжується справжня молитва – не як формула, а як розмова серця з Богом. Створити простір для тиші означає зробити його пріоритетом. Не чекати ідеальних умов, а визначити конкретний час – щоденний, навіть короткий. Це може бути ранкове мовчання перед початком дня, духовне читання, прогулянка без навушників, участь у богослужінні з внутрішньою зосередженістю. Важливо, щоб це було не епізодично, а щоб взяти собі це за правило.

Парадоксально, але саме в пустелі людина знаходить силу для служіння світові. Бо тиша не віддаляє від людей – вона очищає, кристалізує погляд на них. І тоді наше слово стає глибшим, рішення – зрілішим, а віра – свідомою. Пустеля – це місце, де ми вчимося бути перед Богом без ролей і масок.

Фото: pomisna.info Молитва у Великий піст

Часто християни дають собі «настанови» на піст: обмежити шопінг, не пити кави, не смітити в хаті. Схвалюєте такий підхід?

Сам по собі такий підхід є добрим, але дуже важливо, з якої мотивації він походить. Якщо піст зводиться лише до самовдосконалення, він ризикує стати своєрідним духовним фітнесом: я став кращим, дисциплінованішим, сильнішим. Але християнський піст – це про відкритість до Бога. Настанови мають сенс тоді, коли вони допомагають очистити простір серця. Наприклад: обмежити для себе соціальні мережі, щоб більше читати Святе Письмо; відмовитися від зайвих покупок, щоб навчитися вдячності; стримувати різкість у словах, щоб зростати в любові. Це можуть бути дуже конкретні речі – щоденна коротка молитва за конкретну людину, примирення, регулярна сповідь, участь у богослужіннях не формально, а свідомо.

Але важливо, щоб ці «завдання» не стали тягарем або приводом до самозасудження. Краще одна невелика, але реальна постанова, ніж багато красивих, які ми не витримуємо. Піст – це не марафон до ідеальності, а шлях до глибшої щирості. З власної практики можу сказати: найпліднішим є такий піст, який торкається не лише звичок, а й стосунків. Наприклад, коли людина вирішує примиритися з кимось, кого роками уникала, коли хтось бере на себе правило щодня знаходити приводи, щоб дякувати Богові, і через кілька тижнів починає бачити життя інакше. Або коли чоловік чи дружина свідомо обирають більше слухати одне одного, ніж доводити свою правоту. Це часто глибший піст, ніж відмова від певної їжі.

Дуже часто переконуюсь у тому, що найважчий, але найплідніший піст – це піст від егоїзму, від потреби завжди мати рацію, від звички контролювати все навколо. І саме такий піст найбільше змінює серце. Тому так, настанови – це правильний шлях. Але вони мають вести не до самозамилування, а до покаяння, свободи і любові.

Фото: pomisna.info

У пророка Ісаї читаємо, що йому подобається такий піст, коли «з голодним своїм хлібом поділитись, увести до хати бідних, безпритульних, побачивши голого, вдягнути його». Чому справи милосердя такі важливі саме в піст?

Бо вони захищають нас від духовного егоїзму. Можна дуже дисципліновано постити – і залишитися жорстким, свого роду фарисеєм, можна досконало виконувати всі приписи посту, але не мати любові. А можна поділитися хлібом – і відчути, як пом’якшується серце. У наш час милосердя має багато форм. Це не лише матеріальна допомога. Так, можна підтримати бідних, переселенців, родини військових, літніх людей. Можна долучитися до волонтерства. Але є й інші, не менш важливі речі: відвідати самотню людину, вислухати того, кого ніхто не слухає, пробачити давню образу, зняти з когось тягар осуду.

Я часто бачу: коли людина в піст починає не лише «менше споживати», але більше ділитися – щось змінюється глибше. Вона відкриває, що радість приходить не від обмеження як такого, а від дарування. Милосердя робить піст світлим. Бо врешті-решт піст – це про відновлення правильного порядку в серці: Бог – на першому місці, а поруч із ним – ближній. І якщо ці два виміри з’єднуються, тоді піст стає не лише практикою, а шляхом до преображення.

Піст – це також час посиленої молитви. Які приватні молитви і прохання доречні і корисні? Які служби і молитви в храмах варто відвідати?

Піст без молитви – лише дієта. Саме молитва надає посту духовного сенсу. Але «правильно молитися» – це не означає молитися довше чи складніше. Передусім – щиріше. У піст молитва має два виміри: покаяння і слухання. Дуже доречними є покаянні псалми, повільне читання Євангелія, коротка, але уважна Ісусова молитва.

Корисно додати конкретне прохання: не загальне «дай мені все добре», а щире – про зцілення від певної слабкості, про примирення, про визволення від конкретної пристрасті.

Фото: pomisna.info Великий Покаянний Канон преподобного Андрія Критського

Особливу силу мають спільні богослужіння у час посту. У традиції Східної Церкви глибокими є великопісні богослужіння з покаянним настроєм, це передусім Великий Покаянний Канон преподобного Андрія Критського, молитва преподобного Єфрема Сиріна, Пасія, Літургія Ранішосвячених Дарів. Вони формують внутрішній ритм посту. Навіть якщо людина не може бути щодня в храмі, важливо бодай раз на тиждень свідомо долучитися.

А якщо хтось тільки починає практикувати молитву?

Для когось піст справді може стати початком молитви. Проте, не варто ставити собі одразу великі правила. Краще п’ять хвилин щоденної, щирої молитви, ніж година раз на тиждень.

Певне, всім відомі слова Ісуса: «Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри». Це про те, що не варто демонструвати свою побожність, на публіку «посипати голову попелом» і нічого не їсти?

У Нагірній проповіді Ісус Христос говорить дуже прямо: не робіть зі своєї побожності виставу. Йдеться не лише про зовнішній сум чи показну строгість. Йдеться про внутрішню мотивацію. Якщо я пощу для того, щоб мене побачили, оцінили, похвалили – я вже отримав «нагороду». Але це людська нагорода, а не Божа. Показний піст завжди трохи театральний: демонстративна стриманість, підкреслена серйозність, акцент на власних зусиллях. Для себе я завжди повторюю: якщо ти хоч раз похвалився, що ти постиш, або тим, що ти стільки часу чогось там не їв, то твій піст втрачає будь який сенс. Справжній піст – тихий.

Фото: EPA/UPG

А чи доречно відчувати радість у час посту?

А чому покаяння має супроводжуватися похмурим виразом обличчя? Покаяння – це правда про себе перед Богом. А правда, навіть болісна, врешті приносить свободу. І свобода народжує радість. Тому християнський піст – це не час для депресії, а час очищення, яке веде до світла. Радість у піст не лише доречна, вона необхідна. Але це не веселощі зовні, а тиха, глибока радість примирення. Радість від того, що Бог близько. Радість від того, що серце поступово звільняється від зайвого. Радість від того, що ми рухаємося до Воскресіння. Якщо піст робить нас жорсткими й похмурими – ми втратили його сенс. Якщо ж він робить нас уважнішими, милосерднішими, спокійнішими – значить, він приносить плоди.

Бо врешті піст – це не про сум. Це про надію.