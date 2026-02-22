У центрі Львова стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна поліцейська

У справі теракту у Львові затримані кілька осіб, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський розповів, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів йому про деталі розслідування справи.

“Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти”, – додав Зеленський.

Президент зазначив, що згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству.