ГоловнаСуспільствоПодії

У справі теракту у Львові затримані кілька осіб, – Зеленський

Очільник МВС доповів президенту про деталі розслідування.

У центрі Львова стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна поліцейська

У справі теракту у Львові затримані кілька осіб, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський розповів, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів йому про деталі розслідування справи. 

“Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти”, – додав Зеленський. 

Президент зазначив, що згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству. 

  • Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали жінку, причетну до скоєння теракту
  • Клименко заявив, що є всі підстави вважати, що теракт у Львові виконаний на замовлення Росії.
  • Унаслідок теракту загинула 23-річна правоохоронця, кількість поранених зросла до 25 людей. У медзакладах перебувають 11 осіб, шестеро правоохоронців – у тяжкому стані.
﻿
