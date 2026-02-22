Правоохоронці затримали підозрювану у теракті у Львові

Кількість поранених унаслідок вибухів зросла до 25 людей, з них – шестеро правоохоронців.

фото підозрюваної у теракті у Львові

Правоохоронці затримали жінку, причетну до скоєння теракту у центрі Львова. Тривають необхідні процесуальні дії.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"У Львові затримали жінку, причетну до скоєння теракту: триває розслідування. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратура триває досудове розслідування за фактом вибухів у Львів, що сталися під час виїзду екіпажів Патрульної поліції на повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20", – ідеться у повідомленні відомства.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також підтвердив затримання підозрюваної: "Поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю львівських правоохоронців. Тривають подальші оперативні заходи та слідчі дії. Встановлюємо інших осіб, причетних до скоєння цього злочину".

Кільксть поранених унаслідок теракту зросла до 25 людей. На даний момент у медзакладах перебувають 11 осіб. Шестеро правоохоронців – у тяжкому стані.

Президент Володимир Зеленський додає, що слідству надано всі необхідні ресурси. "Міністерство внутрішніх справ інформуватиме про всі необхідні деталі. Дякую всім, хто допомагає!".

Уночі 22 лютого у центрі Львова пролунали вибухи. За інформацією Національної поліції України, відомо про понад 20 поранених, загинула поліцейська. Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.