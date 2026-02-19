Росія почала вербувати для диверсій в Україні людей похилого віку. Готувала замахи на відомих військових і волонтерів

Найчастіше їм представляються співробітниками СБУ і кажуть, що треба виконати завдання на користь держави.

Росія почала вербувати для диверсій і терактів в Україні не лише підлітків, а й літніх людей. Їм телефонують і представляються представниками СБУ або інших українських органів.

Про це під час організованої LB дискусії “Цифровий суверенітет 2026: як захистити Україну і українців від інформаційних і кіберзагроз” повідомила радниця тимчасового в.о. голови СБУ Олена Семикіна. Вона зазначила, що громадяни часто навіть не розуміють силу ворожого впливу на свідомість і підсвідомість.

Семикіна розповіла, що в 2023-му російський лідер Владімір Путін затвердив план “Диверсійний шум”, щоб вербувати якомога більше агентів в Україні для підпалів і диверсій. Після цього справді почалися активні дії з боку спецслужб Росії по вербуванню найбільш вразливих категорій: підлітків, людей з залежностями, людей, що шукають заробіток. У більшості випадків їх знаходили в соцмережах та месенджерах.

Підліткам росіяни часто пропонували переносити пакунки з вибухівкою.

”СБУ працює на випередження, щоб запобігти злочину: не тільки не допустити вибуху, а й вберегти людське життя, в тому числі дитину, яка погодилася на, як вона думала, «невинну пропозицію». Станом на сьогодні Служба безпеки запобігає 80% диверсій та терактів в Україні”, – повідомила Семикіна.

СБУ започаткувала проєкт “Спали ФСБшника”. Там зробили чатбот, куди можна повідомити про спроби вербування. Станом на зараз туди зробили 18 000 звернень.

Ще одним елементом цієї кампанії стала просвітницька робота Служби безпеки серед категорій населення, які особливо активно намагався завербувати ворог. Зокрема, разом з ювенальною поліцією та Міносвіти представники СБУ проводили відкриті лекції у навчальних закладах, щоб попереджати дітей про небезпеку. Ювенали залишали персональні номери телефонів, щоб неповнолітні дзвонили їм в будь-який час у разі надходження пропозицій стати ворожим агентом. Таке інформування довело свою ефективність, а підлітки системно зверталися до правоохоронців.

Семикіна розповіла, що російські куратори називають "м’ясом" переносників вибухівки. Вони використовують їх фактично як терористів-смертників: слідкують по геолокації, коли людина підходить з вибухівкою до цілі, і проводять підрив. Такий випадок був, зокрема, в Івано-Франківській області, де двох підлітків з СВП підірвали, коли вони дійшли до цілі, яку визначив куратор.

Вербування людей похилого віку в Україні ворог проводить під ”чужим прапором”. Один з прикладів такого вербування – коли їм представляються співробітником СБУ або іншого правоохоронного органу і кажуть слідкувати за військовим, нібито той працює на ворога, або виконувати інші завдання.

"Це кричущі випадки, коли були під загрозою життя волонтерів, відомих військових", – повідомила Семикіна.

Вона додала, що був випадок, коли завербували військового пенсіонера, і він був певен, що працює на Україну, а не проти неї.

Представник ГУР Євген Єрін зі свого боку повідомив, що Україна проводить аналогічні операції на території ворога. Головною мотивацією росіян вчиняти диверсії є гроші.