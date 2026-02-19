На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Reuters: провідні європейські спецслужби скептично оцінюють шанси США укласти мирну угоду щодо України цього року

Очільники спецслужб вважають, що Росія не зацікавлена у швидкому завершенні війни, натомість Москва використовує переговори зі США для просування питання послаблення санкцій і укладення бізнес-угод.

Фото: EPA/UPG

Керівники європейських розвідслужб песимістично оцінюють можливість досягнення угоди цього року для завершення війни Росії проти України, попри заяви Дональда Трампа про те, що переговори за посередництва США наблизили перспективу домовленості «досить близько», передає Reuters.

Очільники п’яти європейських спецслужб, які останніми днями поспілкувалися з Reuters на умовах анонімності, заявили, що Росія не зацікавлена у швидкому завершенні війни. Четверо з них вважають, що Москва використовує переговори зі США для просування питання послаблення санкцій і укладення бізнес-угод.

Переговори — останній раунд яких цього тижня відбувся в Женеві — є «переговорним театром», сказав один із керівників розвідки. Його слова свідчать про значну розбіжність у підходах між європейськими столицями та Білим домом, який, за словами України, прагне укласти мирну угоду до червня — напередодні проміжних виборів до Конгресу США в листопаді. Трамп заявляє, що вірить у готовність Путіна до угоди.

«Росія не прагне мирної угоди. Вона прагне реалізації своїх стратегічних цілей, а вони не змінилися», — сказав один із європейських розвідників. Серед них — усунення українського лідера Володимира Зеленського та перетворення України на «нейтральний» буфер щодо Заходу.

Головна проблема, за словами другого керівника розвідки, полягає в тому, що Росія ні не хоче, ні не потребує швидкого миру, а її економіка «не перебуває на межі краху».

Хоча співрозмовники не уточнили джерел інформації, вони зазначили, що використовують агентурні джерела, перехоплення комунікацій та інші методи. Усі наголосили, що Росія є пріоритетною ціллю для їхньої розвіддіяльності.

Водночас частина розвідників прогнозує для Росії «дуже високі» фінансові ризики у другій половині 2026 року через санкції, високі ставки (15,5%) та скорочення резервів.

