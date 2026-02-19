У Міноборони розповіли про американські ракети AIM, які незабаром отримає Україна

Найбільш зручною ціллю для них є ворожі гелікоптери, реактивні безпілотники та крилаті ракети.

Під час нещодавніх переговорів з міністром оборони України Михайлом Федоровим міністр національної оборони Канади Девід Макгінті підтвердив передачу Україні нової партії ракет АІМ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Американські ракети типу AIM вже кілька років стоять на озброєнні Збройних Сил України. Зокрема, вони успішно застосовуються з літаків F-16 та наземних комплексів протиповітряної оборони NASAMS. Найбільш зручною ціллю для них є ворожі гелікоптери, реактивні безпілотники та крилаті ракети.

Сьогодні існує близько 10 різних модифікацій ракет AIM. В Україні активно використовують три з них.

AIM-9 Sidewinder – найменша із ракет серії АІМ. Ефективна у ближньому повітряному бою проти гелікоптерів та безпілотників. Має довжину 3 метри, важить близько 90 кг. Бойова частина уламково-фугасної дії масою 9 кг складається із 200 титанових уламкових стрижнів. Ракета розвиває швидкість до 3 тис. км/год з дальністю ураження до 35 км. Має інфрачервону головку наведення, а підрив здійснюється неконтактним лазерним або радіочастотним підривником.

"Ракети серії AIM мають високу ефективність завдяки використанню принципу «випустив-забув», стійкості до засобів РЕБ, різним видам наведення, маневреності та постійній модернізації", - зазначили в Міноборони.

Як повідомлялося, Канада передасть Україні ракети AIM для посилення протиповітряної оборони та протидії крилатим ракетам. Озброєння вже перебуває в процесі трансферу до України.