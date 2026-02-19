WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Міноборони розповіли про американські ракети AIM, які незабаром отримає Україна

Найбільш зручною ціллю для них є ворожі гелікоптери, реактивні безпілотники та крилаті ракети.

У Міноборони розповіли про американські ракети AIM, які незабаром отримає Україна
ракети AIM
Фото: Міноборони

Під час нещодавніх переговорів з міністром оборони України Михайлом Федоровим міністр національної оборони Канади Девід Макгінті підтвердив передачу Україні нової партії ракет АІМ. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони

Американські ракети типу AIM вже кілька років стоять на озброєнні Збройних Сил України. Зокрема, вони успішно застосовуються з літаків F-16 та наземних комплексів протиповітряної оборони NASAMS. Найбільш зручною ціллю для них є ворожі гелікоптери, реактивні безпілотники та крилаті ракети.

Сьогодні існує близько 10 різних модифікацій ракет AIM. В Україні активно використовують три з них.

  • AIM-9 Sidewinder – найменша із ракет серії АІМ. Ефективна у ближньому повітряному бою проти гелікоптерів та безпілотників. Має довжину 3 метри, важить близько 90 кг. Бойова частина уламково-фугасної дії масою 9 кг складається із 200 титанових уламкових стрижнів. Ракета розвиває швидкість до 3 тис. км/год з дальністю ураження до 35 км. Має інфрачервону головку наведення, а підрив здійснюється неконтактним лазерним або радіочастотним підривником.
  • АІМ-120 Аmraam – середня ракета серії АІМ. Ефективно знищує гелікоптери, літаки, крилаті ракети і реактивні дрони. АІМ-120 Аmraam можуть знищувати повітряні цілі за межами прямої видимості, бо мають системи активного радіолокаційного наведення, тобто власний радар. Ракета має довжину 3,7 метра, важить близько 160 кг. Розвиває швидкість до 4,9 тис. км/год. Її бойова частина складає 20 кг, а дальність ураження – до 75 км. Модифікована версія може ефективно знищувати ворожі цілі на відстані до 180 км.
  • АІМ-7 Sparrow – найбільша ракета з серії АІМ. Ефективно знищує гелікоптери, літаки, крилаті ракети і реактивні дрони типу Shahed-234 чи «Герань-3». Її довжина 3,7 метра, вага – 230 кг. Оснащена бойовою частиною масою 39 кг, уламково-фугасної дії. Розвиває швидкість до 4,9 тис. км/год, при дальності ураження до 70 км. Оснащена напівактивною радіолокаційною системою наведення на ціль.

"Ракети серії AIM мають високу ефективність завдяки використанню принципу «випустив-забув», стійкості до засобів РЕБ, різним видам наведення, маневреності та постійній модернізації", - зазначили в Міноборони. 

Як повідомлялося, Канада передасть Україні ракети AIM для посилення протиповітряної оборони та протидії крилатим ракетам. Озброєння вже перебуває в процесі трансферу до України.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies