Україна і Канада уклали Меморандум про стратегічне партнерство в енергетичній сфері

Документ відкриває нові можливості для співпраці у сфері ядерної, відновлюваної енергетики та нафтогазового сектору, відбудови та захисту інфраструктури, енергоефективності й інновацій.

Підписання меморандуму із Канадою про стратегічне партнерство в енергетичній сфері
Фото: Скріншот відео Міненерго

Міністри енергетики України та Канади підписали меморандум про поглиблення стратегічного партнерства в енергетичній сфері.

Про це розповіли у пресслужбі Міненерго

Підписали документ перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр енергетики та природних ресурсів Канади Тім Ходжсон на полях Міністерської зустрічі МЕА.

Шмигаль пояснив, що це відкриває нові можливості для співпраці у сфері ядерної, відновлюваної енергетики та нафтогазового сектору, відбудови та захисту інфраструктури, енергоефективності й інновацій.

За його словами, це "довгостроковий інструмент для залучення канадських технологій, інвестицій, експертизи та реалізації спільних проєктів".

Політики також обговорили посилення захисту та стійкості критичної енергетичної інфраструктури України через розгортання посилених захисних конструкцій, укриттів для персоналу та систем активного захисту. 

Денис Шмигаль зазначив, що реалізація цієї ініціативи сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України, водночас відкриваючи можливості для канадської промисловості та інвестицій.

