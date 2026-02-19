Зеленський: Україні щодня потрібні 18 гігават електроенергії, з яких Росія знищила 10

З 18 гігават електроенергії, які щодня потрібні українцям, Росія знищила десять. Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю Пірсу Морґану.

Такі ушкодження призвели до того, що світло подекуди є лише 4-5 годин на добу, і навіть не у всіх. Україна відновлює ушкоджене настільки швидко, наскільки може.

“Але єдність людей досі дуже міцна. Наприклад, як ми відновлюємо все в столиці, тому що в столиці була одна з найважчих ситуацій. Звісно, у Харкові, Одесі, Полтаві. Але найважча ситуація була в Києві після всіх атак на енергетику. І ви можете уявити: 230 бригад, багато людей у кожній бригаді, приїхали відновлювати Київ. З усіх регіонів. І не лише через мій сигнал їм приїхати, хоч він і був, але не лише через це. Це було бажанням людей, які хотіли допомогти”, – сказав президент.

Він додав, що люди втомлені і хочуть кінця війни, але не втрати гідності.

Президент вважає, що Росія почала активні атаки по енергетиці тому, що не може досягнути бажаного успіху на полі бою. Щоб окупувати один кілометр української землі Росія втрачає 156 її військових убитими.



