Росіяни за добу обстріляли 30 населених пунктів Сумської області

За минулу добу росіяни обстріляли 30 населених пунктів у 18 громадах Сумської області.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
У регіоні зафіксовано 70 обстрілів.
Пошкодження:
- Глухівська громада – зруйнований приватний будинок, пошкоджений багатоквартирний будинок;
- Середино-Будська, Березівська, Шосткинська громади – пошкоджені приватні будинки та об’єкти інфраструктури;
- Миколаївська сільська громада – приватний будинок і об’єкт інфраструктури;
- Буринська громада – об’єкти інфраструктури;
- Білопільська, Сумська громади – пошкоджені автомобілі.
З області евакуйовано 6 людей. Повітряна тривога тривала 15 годин 50 хвилин.
Росіяни 17 лютого атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, відомо про 16 постраждалих.