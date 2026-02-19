Росіяни за добу обстріляли 30 населених пунктів Сумської області

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За минулу добу росіяни обстріляли 30 населених пунктів у 18 громадах Сумської області.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies