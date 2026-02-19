Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Росіяни за добу обстріляли 30 населених пунктів Сумської області

Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Фото: debaty.sumy.ua

За минулу добу росіяни обстріляли 30 населених пунктів у 18 громадах Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

У регіоні зафіксовано 70 обстрілів.

Пошкодження:

  • Глухівська громада – зруйнований приватний будинок, пошкоджений багатоквартирний будинок;
  • Середино-Будська, Березівська, Шосткинська громади – пошкоджені приватні будинки та об’єкти інфраструктури;
  • Миколаївська сільська громада – приватний будинок і об’єкт інфраструктури;
  • Буринська громада – об’єкти інфраструктури;
  • Білопільська, Сумська громади – пошкоджені автомобілі.

З області евакуйовано 6 людей. Повітряна тривога тривала 15 годин 50 хвилин.

Росіяни 17 лютого атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, відомо про 16 постраждалих.

﻿
