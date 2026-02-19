Усього протягом минулої доби армія окупантів завдала 43 удари по області, є поранений.

Усього протягом минулої доби росіяни завдали 43 удари по Чернігівщині, пролунали 93 вибухи.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Він додав, що росіяни дедалі частіше цілять по обʼєктах транспортної інфраструктури.

Протягом минулої доби були влучання “гераней” в Корюківському і Ніжинському районах.

Вдень у Ніжині балістика атакувала цивільну інфраструктуру. Унаслідок атаки поранений 49-річний чоловік. Він з уламковими пораненнями перебуває під наглядом лікарів.

У двох селах Сновської громади були прильоти “гераней”. Загорілася господарська будівля, пошкоджене житло.

У Новгород-Сіверській громаді через скид із БпЛА по будівлі колишньої школи зайнялися приміщення їдальні та бібліотеки.