«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Суспільство Війна

Росіяни дедалі частіше цілять на Чернігівщині по транспорту, – ОВА

Усього протягом минулої доби армія окупантів завдала 43 удари по області, є поранений.

Росіяни дедалі частіше цілять на Чернігівщині по транспорту, – ОВА
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області
Фото: Телеграм-канал В'ячеслава Чауса

Усього протягом минулої доби росіяни завдали 43 удари по Чернігівщині, пролунали 93 вибухи.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Він додав, що росіяни дедалі частіше цілять по обʼєктах транспортної інфраструктури.

Протягом минулої доби були влучання “гераней” в Корюківському і Ніжинському районах.

Вдень у Ніжині балістика атакувала цивільну інфраструктуру. Унаслідок атаки поранений 49-річний чоловік. Він з уламковими пораненнями перебуває під наглядом лікарів.

У двох селах Сновської громади були прильоти “гераней”. Загорілася господарська будівля, пошкоджене житло.

У Новгород-Сіверській громаді через скид із БпЛА по будівлі колишньої школи зайнялися приміщення їдальні та бібліотеки.

Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області
Фото: Телеграм-канал В'ячеслава Чауса
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

﻿
