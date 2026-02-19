​У Запорізькій області російські війська поранили шестирічну дитину

Наслідки російської атаки на Запоріжжі

У Запорізькому районі 6-річна дитина дістала поранень внаслідок ворожої атаки. Загалом упродовж доби окупанти завдали 448 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Кушугуму, Веселянці, Терсянці, Сергіївці, Самійлівці, Заливному, Барвинівці, Оріхову, Копаням, Загірному, Чарівному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Верхній Терсі, Долинці та Гіркому.

218 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували: Кушугум, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Староукраїнку, Святопетрівку, Зелене, Верхню Терсу, Добропілля та Прилуки.

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Павлівки, Новоданилівки, Лугівського та Верхньої Терси.

206 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Староукраїнки, Зеленого, Добропілля та Прилук.

Надійшло 89 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.