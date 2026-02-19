Наступний раунд перемовин пройде в Швейцарії. Учора йшлося про моніторинг Україною, Росією і США

Наступний раунд тристоронніх переговорів України, США і Росії також заплановано у Швейцарії, сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Морґану. Він вважає правильним, що перемовини нарешті відбуваються в Європі, оскільки саме на її континенті триває ця війна.

На перемовинах, що вже відбулися в Женеві, працювали дві групи: військова і політична. На військовому напрямку є більше просування, ніж на політичному.

Військові представники трьох країн обговорили, як проводити моніторинг.

“Як розвинути моніторингову місію за припинення вогню, коли воно настане. Коли політично відкриється ця можливість. Тож вони обговорили деталі, технічні речі, можливості сторін. Насамперед, американців, бо вони матимуть лідерство в моніторинговій місії”, – сказав він.

Крім американців, участь в моніторинговій місії братимуть українці і росіяни, але роль європейських військових є надзвичайно важливою, вважає Зеленський.

На політичному напрямку є розбіжності між усіма трьома сторонами. Вони стосуються питання територій. Україна ще торік на переговорах в Саудівській Аравії погодилася на запропонований Сполученими Штатами компроміс: припинити вогонь і лише після цього обговорювати повернення окупованих територій винятково дипломатією.

Зараз Штати пропонують уже не це, а вільну економічну зону на Донбасі. А росіяни вимагають, аби Україна в односторонньому порядку відвела армію.

“Їхня пропозиція для українців – вивести війська з частин Донецької області, і війна зупиниться. Але ми не можемо відійти, це нечувано. Це наша територія, і тимчасово окупована – теж наша територія”, – сказав президент.

Україна вважає, що компромісом буде вже те, що вона згодна зупинитися на поточних лініях. Зеленський наголосив, що Донбас – це не лише територія, а частина українських цінностей, люди, пам'ять і стратегія, як захищати країну. Тому ніхто не може казати Україні, що вона має віддати свою територію, і тоді Путін більше не нападе.

Зеленський додав, що не довіряє Владіміру Путіну і російській системі загалом. Тому Україні й потрібні гарантії безпеки. Водночас президент визнає, що закінчення війни можна досягнути лише діалогом на рівні лідерів, оскільки лише вони можуть вирішити територіальні питання.

Переговори України, США і Росії в Женеві

За підсумками двох днів перемовин президент повідомив, що військові представники всіх трьох сторін досягнули розуміння того, як за наявності політичної волі на припинення вогню відбуватиметься моніторинг.

У військовому блоці прогрес є, в політичному – поки ні.

"Всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене, поки що те, що я почув: військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Моніторинг точно буде за участі американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал", – сказав Володимир Зеленський.

Рустем Умєров сказав, що деякі питання вдалося уточнити, деякі – ні.

В Офісі президента підтвердили, що після завершення перемовин до українських перемовників підійшов глава делегації росіян Владімір Мединський з проханням уточнити деякі речі.

Особливістю зустрічі в Женеві стало те, що туди також прибули представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції – для консультацій. Україна і Європа давно наполягають, аби європейці були за столом переговорів як четверта сторона, але поки що згода є лише на тристоронній формат.

Стів Віткофф, який є одним з представників США на переговорах, заявив учора про значний прогрес, досягнутий завдяки американському президенту Дональду Трампу.

Женевські зустрічі є продовженням перемовин, проведених у січні і на початку лютого в ОАЕ. США пропонували, аби третій раунд відбувся на їхній території. Україна погодилася, але не Росія. Результатом переговорів стало відновлення обмінного процесу: Росія розблокувала обміни вперше з осені.

У центрі обговорень – 20-пунктний план завершення війни, створений за сприяння Сполучених Штатів. Неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону, але механіка пропозиції і те, чи не заведе в такому випадку Росія туди свою владу, поки невідома.

Також ворог хоче визнання ЗАЕС за ним і підключення станції до російської енергосистеми. Україна пропонує спільне управління ЗАЕС разом зі США з правом американців самим вирішувати, кому продавати їхню частку енергії.