Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Сили оборони вчора знищили 830 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 256 910 солдатів. 

​Сили оборони вчора знищили 830 окупантів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби російські війська втратили 830 солдатів, танк та РСЗВ, 3 бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему. 

Про це розповіли у Генштабі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 256 910 (+830) осіб 
  • танків – 11 682 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 054 (+3) од.
  • артилерійських систем – 37 384 (+21) од.
  • РСЗВ – 1 649 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 302 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138 330 (+406) од.
  • крилаті ракети – 4 314 (+0) од.
  • кораблі / катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 79 036 (+117) од.
  • спеціальна техніка – 4 072 (+1) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
