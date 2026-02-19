Вночі ППО знешкодила 29 із 37 запущених російських дронів

Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині

У ніч на 19 лютого російська армія запустила по території України 37 безпілотників. ППО знешкодила 29 із них.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 19 лютого (з 18:00 18 лютого) противник атакував 37 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, ТОТ Донецька, близько 20 із них – "шахеди", – зазначили там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила та подавила 29 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА на 4 локаціях.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 19 лютого атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.