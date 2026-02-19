Зеленський: партнерам треба визначитися, чи хочуть вони виборів, чи просто замінити мене

Президент сказав, що проситиме Верховну Раду змінити закон і уможливити вибори, якщо буде припинення вогню на два місяці.

Президент Володимир Зеленський вважає, що українським партнерам треба визначитися: вони хочуть виборів в Україні чи просто хочуть замінити його. У розмові з Пірсом Морґаном глава держави сказав, що росіяни, на його думку, хочуть просто замінити його.

І для цього вони готові вдатися й до фізичної ліквідації та інших кроків. А іншим шляхом є вибори.

“Цивілізований шлях – це вибори. Але ви не можете впливати на людей іншої нації – вони повинні обирати, з ким жити. Але я казав, що ніколи не зупиню будь-яку американську пропозицію, якщо вона може нам принести мир. Тож якщо ми можемо отримати два місяці припинення вогню для виборів – я зроблю все можливе, щоб поговорити з парламентом і підштовхнути його до шляху, який він не підтримує і навіть люди не підтримують – провести вибори під час війни. Тому що припинення вогню на два місяці – це не закінчення війни. Але навіть у такому випадку, коли ви маєте припинення вогню лише на два місяці, якщо це може зупинити на ці два місяці, це може принести підписання, чи референдум і щось таке, а люди приймуть мир – я зроблю все”, – сказав він.

Зеленський додав, що не треба забувати про те, що народ України є незалежним.

“Наприклад, коли росіяни говорять з американцями, я знаю, що вони говорять: вони можуть провести вибори протягом тижня чи двох, неважливо. Ні. Вони забувають завжди, що ми – не Росія”, – сказав він, додавши, що в Україні, навіть попри війну, зберігаються різні позиції.

Зараз закон України визначає, що вибори можливі лише у мирний час. Але якщо будуть сильні кроки і гарантування двомісячного припинення вогню – зміни закону можуть бути.

Стосовно спроб убивства, які Росія намагалася провести, Зеленський сказав, що теж не варто забувати, що Україна – це не Росія, і що президент тут є лише однією з інституцій. Намір убити його, на думку росіян, мав би посіяти хаос в країні.

Контекст

Росія вимагає проведення виборів в України, однак торік про їх необхідність заявила і американська адміністрація. Вашингтон хоче, аби Україна провела президентські вибори.

Аби продемонструвати партнерам готовність до демократичних виборів створили групу, що напрацьовує законодавчі зміни. Конституція проведення виборів під час війни прямо не забороняє, однак про це йдеться в законі "Про правовий режим воєнного стану".

Нещодавно ЦВК опублікувала свої пропозиції стосовно проведення виборів, в яких йдеться, що вони рекомендовані через пів року після завершення воєнного стану.

Україна наголошує, що готова до виборів за умови припинення вогню, бо безпека є головною. Також належить вирішити питання голосування людей, які виїхали з України, та військовослужбовців.

Газета FT написала, нібито Зеленський в річницю повномасштабного вторгнення оголосить про проведення виборів президента та референдуму до 15 травня. Президент спростував намір оголошувати вибори і референдум в цей день.

Минулого тижня президент Зеленський сказав, що Україна готова провести вибори президента, якщо буде припинення вогню терміном на два місяці.



