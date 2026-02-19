Перші ОСББ вже отримали через ПриватБанк допомогу за держпрограмою “СвітлоДІМ” на суму 18 млн грн

Перші 65 об'єднань багатоквартирних будинків вже отримали через ПриватБанк кошти на автономне енергоживлення за державною програмою «СвітлоДІМ». Як повідомив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв, загальна сума державної фінансової підтримки, яку отримали клієнти банку за перший тиждень від запуску програми в ПриватБанку, складає 17,7 млн грн.

Одними з перших подали заявку на отримання коштів ОСББ “Затишна оселя-14”, яке управляє 24-поверховим будинком на 126 квартир у Деснянському районі столиці на Троєщині. Завдяки новій програмі держпідтримки, будинок отримав 300 тис грн допомоги, які вже проінвестували у збільшення потужності акумуляторних батарей будинкової СЕС на 45 кВт. Це дозволить забезпечити безперебійне живлення всіх необхідних будинкових систем.

“Енергозабезпечення Троєщини найбільше страждає від ворожих атак, тому мешканці будинку активно підтримують всі кроки для його реальної енергонезалежності, що особливо важливо зараз — під час відключень електрики. У нас працює власна СЕС, що дає енергію ліфту, системам опалення та життєзабезпечення будинку. Збільшення потужності акумуляторних батарей на 45 кВт дозволить будинку працювати на власній електриці майже добу, — говорить Сергій Василина, голова ОСББ “Затишна оселя-14”. - Як голова ОСББ я тримаю руку на пульсі всіх державних та місцевих програм підтримки, і коли дізнався про старт програми “СвітлоДім”, відразу звернувся до ПриватБанку, де ми обслуговуємося з початку створення об’єднання. І вже отримали гроші для закупівлі акумуляторів”.

Нагадаємо, ПриватБанк є партнером державної програми «СвітлоДІМ», у межах якої ОСББ та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) можуть отримати до 300 тис. грн фінансової підтримки залежно від характеристик будівлі. Державні кошти мають цільове призначення і можуть бути використані на закупівлю генераторів, інверторів, акумуляторів, високовольтних батарей, а також сонячних панелей.

Як банк-партнер «СвітлоДІМ», ПриватБанк забезпечує одну з ключових умов участі у програмі — відкриття та обслуговування поточного і спеціального рахунку для ОСББ та ЖБК. Окрім доступу до державного фінансування, учасники програми, які обирають ПриватБанк, отримують безкоштовне відкриття рахунків, онлайн-управління фінансами через «Приват24 для бізнесу», автоматизація збору платежів від мешканців, сервіс дистанційного онлайн-голосування співвласників і прозорий контроль фінансів будинку в режимі онлайн.