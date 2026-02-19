ПФУ: переселенці до 1 квітня мають надати дані про неотримання пенсій від Росії

Внутрішньо переміщені особи до 1 квітня мають надати Пенсійному фонду інформацію про неотримання пенсійних та страхових виплат від Росії.

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

"Особам, які у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року пройшли фізичну ідентифікацію, але станом на 1 лютого 2026 року не подали повідомлення про неодержання пенсії чи страхових виплат від органів пенсійного забезпечення російської федерації, виплата пенсії / страхових виплат продовжується до моменту подання такого повідомлення, але не довше ніж до 1 квітня 2026 року. Це визначено постановою Кабінету міністрів від 3 лютого 2026 року № 126. Обов’язок повідомляти про неотримання виплат від РФ визначено пунктом 144 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та постановою Кабінету міністрів № 299", - йдеться в повідомленні.

Особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, або виїхали з ТОТ на підконтрольну Україні територію чи за кордон, можуть повідомити Пенсійний фонд про факт неотримання пенсії та / або страхових виплат від Росії в один зі способів.

Онлайн – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. У розділі“Дистанційне інформування”потрібно поставити позначку біля відповідного рядка “Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації” та/або навпроти рядка “Не отримую страхові виплати у звʼязку з НВ/ПЗ або втратою годувальника від іншої держави, зокрема, від російської федерації”.

Під час відеоконференцзвʼязку з працівником Головного управління ПФУ. Відповідь на питання фіксується в рішенні про встановлення / не встановлення особи за результатом відеоідентифікації.

Поштовим відправленням / поштовим відправленням з оголошеною цінністю:

особа, яка тимчасово перебуває за кордоном, може надіслати на адресу територіального органу ПФУ, де вона перебуває на обліку як одержувач виплат:

повідомлення про отримання / неотримання виплат від рф (у довільній формі) разом із посвідченням про перебування в живих

або

зазначити необхідну інформацію в заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат та надіслати її разом із посвідченням про перебування в живих і додатковими документами.

Шляхом подання в сервісному центрі ПФУ заяви про призначення, перерахунок, поновлення, продовження пенсії, (щомісячного довічного грошового утримання).

Як повідомлялося, до 31 грудня 2025 року пенсіонери та одержувачі соцвиплат, які перебувають за межами України або на тимчасово окупованій території, мали пройти обов’язкову фізичну ідентифікацію для продовження виплат.

Станом на 1 лютого 2026 року 269 тисяч пенсіонерів не пройшли фізичну ідентифікацію, ще майже 70 тисяч людей хоча й верифікувалися, але не повідомили про неотримання пенсії від Росії.