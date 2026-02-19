Кривонос звернув увагу, що виявляти нелегальні кошти для застав оптимально до надходження їх на рахунки судів.

На тлі антикорупційних розслідувань в Україні з’явилися пропозиції збору коштів на заставу. Про це під час організованої LB і EFI Group дискусії “Цифровий суверенітет 2026: як захистити Україну і українців від інформаційних і кіберзагроз” повідомив директор національного антикорбюро Семен Кривонос.

Певні люди пропонують проганяти суми через рахунки і знаходити для внесення застав компанії. Кривонос звернув увагу, що в разі внесення в якості застави “брудних” коштів швидко конфіскувати чинне законодавство їх не дозволяє.

“Коли кошти вже на рахунках ВАКСУ і можуть бути ознаки, що це кошти ймовірно злочинного походження – потім колись їх можуть конфіскувати за рішенням суду. Але навіть встановивши, що це брудні кошти, але їх уже внесли на рахунок суду, то нема механізму їх стягнення”, – пояснив він.