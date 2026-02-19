На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
ГоловнаСуспільствоПодії

Директор НАБУ: в Україні з'явилися послуги збору коштів на заставу

Кривонос звернув увагу, що виявляти нелегальні кошти для застав оптимально до надходження їх на рахунки судів. 

Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро
Фото: Зоряна Стельмах

На тлі антикорупційних розслідувань в Україні з’явилися пропозиції збору коштів на заставу. Про це під час організованої LB і EFI Group дискусії “Цифровий суверенітет 2026: як захистити Україну і українців від інформаційних і кіберзагроз” повідомив директор національного антикорбюро Семен Кривонос.

Певні люди пропонують проганяти суми через рахунки і знаходити для внесення застав компанії. Кривонос звернув увагу, що в разі внесення в якості застави “брудних” коштів швидко конфіскувати чинне законодавство їх не дозволяє. 

“Коли кошти вже на рахунках ВАКСУ і можуть бути ознаки, що це кошти ймовірно злочинного походження – потім колись їх можуть конфіскувати за рішенням суду. Але навіть встановивши, що це брудні кошти, але їх уже внесли на рахунок суду, то нема механізму їх стягнення”, – пояснив він. 

