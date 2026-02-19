Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В 2026 році на Дніпропетровщині зафіксовано понад 2300 атак по цивільній інфраструктурі

Найбільше потерпають Синельниківський та Нікопольський райони.

В 2026 році на Дніпропетровщині зафіксовано понад 2300 атак по цивільній інфраструктурі
Ілюстративне фото

На Дніпропетровщині від початку року зафіксовано понад 2300 атак ворога по цивільній інфраструктурі, 80% - дронами.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко за підсумками робочого візиту на Дніпропетровщину.

Внаслідок атак по області загинули 55 людей. Найбільше потерпають від російських ударів Синельниківський та Нікопольський райони.

В прифронтових районах Дніпропетровщини регулярно відбувається евакуація населення через постійну небезпеку. Підрозділи поліції «Білий Янгол» уже вивезли понад 4,5 тисячі людей, серед них 1300 дітей.

Як доповів полковник  "Азову" Денис «Редіс» Прокопенко, підрозділи ефективно стримують ворога та системно знищують його сили та засоби в прифронтових громадах.

З початку року - понад 4 тисячі санітарних та безповоротних втрат противника, знищено більше 20 одиниць бронетехніки, 55 артсистем, 7 засобів ППО.

  • Росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами: поранено трьох людей. Під ударами були Нікопольській та Синельниківський райони.
