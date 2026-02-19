В 2026 році на Дніпропетровщині зафіксовано понад 2300 атак по цивільній інфраструктурі

На Дніпропетровщині від початку року зафіксовано понад 2300 атак ворога по цивільній інфраструктурі, 80% - дронами.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко за підсумками робочого візиту на Дніпропетровщину.

Внаслідок атак по області загинули 55 людей. Найбільше потерпають від російських ударів Синельниківський та Нікопольський райони.

В прифронтових районах Дніпропетровщини регулярно відбувається евакуація населення через постійну небезпеку. Підрозділи поліції «Білий Янгол» уже вивезли понад 4,5 тисячі людей, серед них 1300 дітей.

Як доповів полковник "Азову" Денис «Редіс» Прокопенко, підрозділи ефективно стримують ворога та системно знищують його сили та засоби в прифронтових громадах.

З початку року - понад 4 тисячі санітарних та безповоротних втрат противника, знищено більше 20 одиниць бронетехніки, 55 артсистем, 7 засобів ППО.