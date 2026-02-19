Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський в п'ятницю зустрінеться з переговорною групою щодо напрацювання подальших рішень

Є питання, про які не варто говорити телефоном.

Зеленський в п'ятницю зустрінеться з переговорною групою щодо напрацювання подальших рішень
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

В п'ятницю, 20 лютого, Володимир Зеленський проведе нараду з учасниками української делегації, щоб обговорити подальші кроки та рішення.

Про це заявив Президент України у вечірньому зверненні.

"Сьогодні вже будуть в Україні всі учасники нашої переговорної групи, і на завтра я призначив спеціальну нараду з ними щодо наших подальших кроків, наших рішень. Буде доповідь уже тут, у Києві, щодо тих аспектів перемовин, про які не варто говорити телефоном. Також визначимо подальші рамки розмови з нашими партнерами – з американською стороною, з європейцями та з російською стороною. Важливо, що зараз у Швейцарії європейці були присутні", - Зеленський.

За словами Зеленського, європейці й надалі будуть присутніми на переговорах задля того, щоб позиції Європи були враховані. 

"Я хочу подякувати також усім членам нашої делегації за чітке дотримання директив на перемовинах. Це дуже важливо, щоб Україна говорила впевнено, говорила сильно та говорила скоординовано. Українська єдність завжди дає найбільші результати", - сказав Президент.

  • Наступний раунд тристоронніх переговорів України, США і Росії також заплановано у Швейцарії. Володимир зеленський заявив, що вважає правильним, що перемовини нарешті відбуваються в Європі, оскільки саме на її континенті триває ця війна. 
  • У Женеві відбувся другий день переговорів України, США і Росії. 
﻿
