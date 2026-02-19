Є питання, про які не варто говорити телефоном.

В п'ятницю, 20 лютого, Володимир Зеленський проведе нараду з учасниками української делегації, щоб обговорити подальші кроки та рішення.

Про це заявив Президент України у вечірньому зверненні.

"Сьогодні вже будуть в Україні всі учасники нашої переговорної групи, і на завтра я призначив спеціальну нараду з ними щодо наших подальших кроків, наших рішень. Буде доповідь уже тут, у Києві, щодо тих аспектів перемовин, про які не варто говорити телефоном. Також визначимо подальші рамки розмови з нашими партнерами – з американською стороною, з європейцями та з російською стороною. Важливо, що зараз у Швейцарії європейці були присутні", - Зеленський.

За словами Зеленського, європейці й надалі будуть присутніми на переговорах задля того, щоб позиції Європи були враховані.

"Я хочу подякувати також усім членам нашої делегації за чітке дотримання директив на перемовинах. Це дуже важливо, щоб Україна говорила впевнено, говорила сильно та говорила скоординовано. Українська єдність завжди дає найбільші результати", - сказав Президент.