Юрчишин: Telegram нам не треба, як "ВКонтакте" і "Одноклассники"

Більшість випадків вербування українців ворожими спецслужбам відбуваються через месенджер Telegram. Про це голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив під час організованої LB і EFI Group дискусії “Цифровий суверенітет 2026: як захистити Україну і українців від інформаційних і кіберзагроз”.

Він виступає за обмеження Telegram з міркувань безпеки. Відповідне рішення може ухвалити Рада нацбезпеки і оборони, і вона, за даними депутата, не проти.

Однак фінальне рішення ухвалює президент, який надає чинності рішення РНБО.

Юрчишин звернув увагу, що Росія іде китайською моделлю: створює різні соцмережі для внутрішнього і для зовнішнього користування.

“Росія зараз відбудовує ту саму систему. «Телеграм» – це штука для зовнішнього користувача. З квітня вони переходять в Max. Повний контроль, голосова верифікація. Працювати наші спецслужби точно зможуть, але буде складніше”, – сказав він.

Юрчишин наголосив, що для російського месенджера в Україні потрібні жорсткіші рамки.

“Нам воно не треба, як не треба «ВКонтакте» і «Однокласники”, – сказав він.

Юрчишин додав, що в Румунії в день голосування всім користувачам Telegram прийшов лист від його засновника Павла Дурова, що свідчить про спроби впливу через месенджер.

Він також сказав, що намагався з'ясувати, скільки платить Telegram податків в Україні, на що йому в фіскальній службі відповіли, що не знають, яка саме з восьми юросіб зі словом Telegram є представником месенджера.