На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Політика

Прикладом впливу через месенджер він назвав розсилку громадянам Румунії, що використовують Telegram, в день виборів. 

Юрчишин: Telegram нам не треба, як "ВКонтакте" і "Одноклассники"
Ярослав Юрчишин
Фото: facebook/Ярослав Юрчишин

Більшість випадків вербування українців ворожими спецслужбам відбуваються через месенджер Telegram. Про це голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив під час організованої LB і EFI Group дискусії “Цифровий суверенітет 2026: як захистити Україну і українців від інформаційних і кіберзагроз”.

Він виступає за обмеження Telegram з міркувань безпеки. Відповідне рішення може ухвалити Рада нацбезпеки і оборони, і вона, за даними депутата, не проти.

Однак фінальне рішення ухвалює президент, який надає чинності рішення РНБО. 

Юрчишин звернув увагу, що Росія іде китайською моделлю: створює різні соцмережі для внутрішнього і для зовнішнього користування. 

“Росія зараз відбудовує ту саму систему. «Телеграм» – це штука для зовнішнього користувача. З квітня вони переходять в Max. Повний контроль, голосова верифікація. Працювати наші спецслужби точно зможуть, але буде складніше”, – сказав він. 

Юрчишин наголосив, що для російського месенджера в Україні потрібні жорсткіші рамки. 

“Нам воно не треба, як не треба «ВКонтакте» і «Однокласники”, – сказав він. 

Юрчишин додав, що в Румунії в день голосування всім користувачам Telegram прийшов лист від його засновника Павла Дурова, що свідчить про спроби впливу через месенджер. 

Він також сказав, що намагався з'ясувати, скільки платить Telegram податків в Україні, на що йому в фіскальній службі відповіли, що не знають, яка саме з восьми юросіб зі словом Telegram є представником месенджера. 

﻿
