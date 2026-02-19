Умєров і Арахамія зустрілися з представниками оборонних і безпекових структур Італії

Говорили про зміцнення українського ОПК і розвиток спроможностей ППО.

Секретар РНБО Рустем Умєров і нардеп Давид Арахамія зустрілися з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, дипломатичним радником Голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо та представниками італійських безпекових структур.

За словами Умєрова, вони говорили про оборонну, енергетичну та економічну підтримку України, а також синхронізували позиції щодо подальших кроків співпраці. «Окремо відбулися зустрічі з керівництвом найбільших оборонних компаній. Говорили про зміцнення українського ОПК, зокрема розвиток спроможностей ППО для захисту наших міст», - додав Умєров.