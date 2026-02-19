На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Умєров і Арахамія зустрілися з представниками оборонних і безпекових структур Італії

Говорили про зміцнення українського ОПК і розвиток спроможностей ППО.

Секретар РНБО Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

Секретар РНБО Рустем Умєров і нардеп Давид Арахамія зустрілися з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, дипломатичним радником Голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо та представниками італійських безпекових структур. 

За словами Умєрова, вони говорили про оборонну, енергетичну та економічну підтримку України, а також синхронізували позиції щодо подальших кроків співпраці. «Окремо відбулися зустрічі з керівництвом найбільших оборонних компаній. Говорили про зміцнення українського ОПК, зокрема розвиток спроможностей ППО для захисту наших міст», - додав Умєров.

