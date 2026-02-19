Верховний Суд залишив у силі вирок експоліцейським у справі про катування і зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції

Засуджені відбуватимуть призначене у 2023 році покарання — 11 років позбавлення волі.

Верховний Суд поставив виніс вирок у справі щодо знущань у Кагарлицькому відділенні поліції, залишивши без змін вирок двом колишнім правоохоронцям.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

19 лютого суд підтвердив рішення попередніх інстанцій, згідно з яким ексспівробітників поліції визнали винними у катуванні, зґвалтуванні та насильницькому зникненні людей. Таким чином, засуджені відбуватимуть призначене у 2023 році покарання — 11 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що в Кагарлицькому відділку діяла система незаконного утримання та тортур. Найбільш кричущий випадок стався у травні 2020 року, коли правоохоронці піддали тортурам жінку, яку викликали до відділку як свідка. Протягом ночі потерпілу били, одягали на неї протигаз, застосовували кайданки та стріляли над головою із вогнепальної зброї. Крім того, жінку неодноразово зґвалтували.

Задокументували й інші факти злочинної діяльності засуджених. Зокрема, йдеться про систематичне побиття затриманих, катування електричним струмом, людей приковували кайданками до батарей та навіть незаконно утримували потерпілих у багажниках автомобілів.

Попри численні апеляції з боку захисту, Верховний Суд погодився з висновками слідства та визнав докази провини колишніх капітана та лейтенанта поліції вичерпними.