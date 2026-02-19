На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
ГоловнаСуспільствоПодії

Верховний Суд залишив у силі вирок експоліцейським у справі про катування і зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції

Засуджені відбуватимуть призначене у 2023 році покарання — 11 років позбавлення волі.

Верховний Суд залишив у силі вирок експоліцейським у справі про катування і зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції
експоліцейські

Верховний Суд поставив виніс вирок у справі щодо знущань у Кагарлицькому відділенні поліції, залишивши без змін вирок двом колишнім правоохоронцям. 

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

19 лютого суд підтвердив рішення попередніх інстанцій, згідно з яким ексспівробітників поліції визнали винними у катуванні, зґвалтуванні та насильницькому зникненні людей. Таким чином, засуджені відбуватимуть призначене у 2023 році покарання — 11 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що в Кагарлицькому відділку діяла система незаконного утримання та тортур. Найбільш кричущий випадок стався у травні 2020 року, коли правоохоронці піддали тортурам жінку, яку викликали до відділку як свідка. Протягом ночі потерпілу били, одягали на неї протигаз, застосовували кайданки та стріляли над головою із вогнепальної зброї. Крім того, жінку неодноразово зґвалтували.

Задокументували й інші факти злочинної діяльності засуджених. Зокрема, йдеться про систематичне побиття затриманих, катування електричним струмом, людей приковували кайданками до батарей та навіть незаконно утримували потерпілих у багажниках автомобілів.

Попри численні апеляції з боку захисту, Верховний Суд погодився з висновками слідства та визнав докази провини колишніх капітана та лейтенанта поліції вичерпними. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies