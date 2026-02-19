На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
На Закарпатті викрили пов’язану з нардепом від ОПЗЖ схему привласнення лісу на 150 млн грн

На захопленій землі збудували комплекс відпочинку. Підозру у справі отримали експомічник народного депутата від партії ОПЗЖ та чинний депутат Закарпатської облради.

На Закарпатті викрили пов’язану з нардепом від ОПЗЖ схему привласнення лісу на 150 млн грн
У Закарпатській області викрито масштабну схему незаконного використання земель лісового фонду на території Ужгородського надлісництва, де функціонував готельно-рекреаційний комплекс.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що одним із кінцевих бенефіціарів комплексу є 59-річний народний депутат від забороненої політичної партії ОПЗЖ, підозрюваний у державній зраді та фінансуванні Росгвардії, який наразі перебуває під вартою. Контроль за діяльністю комплексу він здійснював через довірених осіб та свого колишнього помічника – керівника підконтрольних підприємств і директора відпочинкового комплексу.

Колишній помічник організував самовільне зайняття понад 2,4 га земель лісового фонду, на яких без дозвільних документів збудовано будівлі, альтанки, спортивний майданчик та інші об’єкти. Загалом понад 8,5 га державних земель використовувалися не за цільовим призначенням.

Комплекс активно здійснював комерційну діяльність, рекламував послуги в Інтернеті – проживання, організацію заходів, риболовлю, оренду альтанок та спортивні активності. Водночас документи на користування землями відсутні, договори оренди та податки не укладалися і не сплачувалися, спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів не отримувалися.

Про підозру повідомлено:

  • колишньому помічнику нардепа за самовільне зайняття земель та будівництво (ч. 1, ч. 3 ст. 197-1 КК);
  • начальнику Ужгородського надлісництва, який також є депутатом Закарпатської обласної ради, за службову недбалість із тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 367 КК).

Слідство встановило, що посадовець знав про незаконне використання ділянок, але не вжив заходів для припинення порушень і не повідомив уповноважені органи, що дозволило підприємствам тривалий час безоплатно користуватися державними землями. Експерти оцінили вартість самовільно зайнятих ділянок понад 150 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, ініційовано відсторонення посадовця та перевіряється причетність інших осіб до схеми.

