ГоловнаСуспільствоВійна

​14 км пішки під дронами та КАБами: "Український свідок" показав як виглядає “дорога життя” до Костянтинівки

Місто щодня потерпає від обстрілів і вже фактично перетворилося на руїни.

​14 км пішки під дронами та КАБами: "Український свідок" показав як виглядає “дорога життя” до Костянтинівки
Фото: Ukrainian Witness

Журналісти проєкту "Український свідок" (Ukrainian Witness) показали, як виглядає 7-кілометровий маршрут від Олексієво-Дружківки до Костянтинівки. Під час зйомки репортажу знімальна група потрапила під обстріл FPV-дронів та КАБів.

Рухатися цією дорогою на автомобілі майже неможливо – вздовж узбіччя стоїть спалена техніка, а дрони літають безперервно.

"Шлях виявився небезпечнішим, ніж очікувалося. Впродовж маршруту FPV влучив неподалік військового 24-ї бригади, який супроводжував знімальну групу. Далі під час усього руху група намагалася відірватися від дронів – їх було так багато, що вони постійно літали перед очима. Коли група підходила до Костянтинівки, поруч почали падати КАБи. Саме місто щодня потерпає від обстрілів і вже фактично перетворилося на руїни", - йдеться в сюжеті.

Костянтинівка
Фото: Ukrainian Witness
Костянтинівка

В Костянтинівці, за повідомленням влади області, лишилося близько 3 000 цивільних. До великої війни тут жило 78 тисяч людей. А це означає, що понад 95% населення вимушено покинуло свій дім.

По дорозі знімальна група зустріла цивільних – одних евакуювали волонтери, інші виходили самостійно. 

Костянтинівка
Фото: Ukrainian Witness
Костянтинівка

﻿
