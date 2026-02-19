На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Чотирьох хмельничан підозрюють у незаконному продажі нікотинових рідин для вейпів на 12 млн грн

Вони не мали дозвільних документів і ліцензій. 

Фото: Офіс генпрокурора

Чотирьох хмельничан підозрюють у незаконному продажі нікотинових рідин для вейпів на 12 млн грн, повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, у квітні 2025 року один із хмельничан залучив ще трьох осіб. Вони орендували склад у Хмельницькому для зберігання товару, підшуковували приміщення під магазини, підбирали та навчали продавців. Через мережу магазинів реалізовували нікотиновмісні рідини та суміші без усіляких дозвільних документів і ліцензій.

У січні цього року правоохоронці викрили діяльність групи. Під час 60 санкціонованих обшуків вилучено близько 6 тис. одиниць фасованого нікотину, 25 тис. флаконів ароматизаторів, 28 тис. флаконів гліцерину, документацію та грошові кошти. Загальна вартість вилученого перевищує 12 млн грн. На майно накладено арешт.

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури чотирьом місцевим мешканцям повідомлено про підозру за незаконне придбання, зберігання та збут підакцизних товарів — рідин для електронних сигарет, вчинені за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).

﻿
