Вони не мали дозвільних документів і ліцензій.

Чотирьох хмельничан підозрюють у незаконному продажі нікотинових рідин для вейпів на 12 млн грн, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у квітні 2025 року один із хмельничан залучив ще трьох осіб. Вони орендували склад у Хмельницькому для зберігання товару, підшуковували приміщення під магазини, підбирали та навчали продавців. Через мережу магазинів реалізовували нікотиновмісні рідини та суміші без усіляких дозвільних документів і ліцензій.

У січні цього року правоохоронці викрили діяльність групи. Під час 60 санкціонованих обшуків вилучено близько 6 тис. одиниць фасованого нікотину, 25 тис. флаконів ароматизаторів, 28 тис. флаконів гліцерину, документацію та грошові кошти. Загальна вартість вилученого перевищує 12 млн грн. На майно накладено арешт.

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури чотирьом місцевим мешканцям повідомлено про підозру за незаконне придбання, зберігання та збут підакцизних товарів — рідин для електронних сигарет, вчинені за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).