Розпочато розслідування щодо ймовірних недостовірних відомостей на 26 млн грн у декларації тимчасового голови Держекоінспекції

Очільник Держекоінспекції пояснив статки тим, що знайшов понад $600 тисяч у гаражі померлої бабусі.

3 лютого 2026 року Офіс Генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження за ст. 366-2 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації тимчасово виконувача обовʼязків Державної екологічної інспекції України. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Згідно з даними на сайті Держекоінспекції, тимчасово виконуючим обов’язки голови є Олександр Субботенко.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі обґрунтованого висновку НАЗК за результатами повної перевірки декларації за 2024 рік.

Зокрема, декларація може містити недостовірні відомості на суму понад 26 млн грн (близько 600 тисяч доларів), що перевищує 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації.

У межах провадження перевіряються обставини набуття та декларування активів, а також відповідність наданих посадовцем пояснень фактичним даним.

Раніше видання ZN.UA повідомило, що очільник Держекоінспекції пояснив статки тим, що знайшов понад $600 тисяч у гаражі померлої бабусі.

За словами Субботенка, бабуся та дідусь (помер 19 грудня 1989 року) мали фінансову можливість заробити цю суму, у тому числі виїжджаючи у справах по території колишнього СРСР та маючи ділові відносини за кордоном.

Крім питання щодо готівки, перевірка виявила невідповідності в декларації стосовно кількох об'єктів нерухомості: