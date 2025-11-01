Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Право

Посадовицю Держекоінспекції підозрюють у незаконному збагачененні. У неї вилучили близько $1 млн

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Посадовицю Держекоінспекції підозрюють у незаконному збагачененні. У неї вилучили близько $1 млн
Викрили у незаконному збагаченні посадовицю Держекоінспекції
Фото: ДБР

Керівницю відділу Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це розповіди у Офісі генпрокурора та ДБР.

У межах розслідування кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій працівників Державної екологічної інспекції Придніпровського округу провели обшуки, і під час одного із них за місцем проживання в однієї з посадовиць правоохоронці виявили та вилучили незадекларовану готівку – 880 тисяч доларів США та понад 200 тисяч євро.

Встановили, що посадовиця, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, набула необґрунтовані активи на понад 50 млн грн. Серед них – квартира площею понад 100 м² у житловому комплексі преміумкласу та автомобіль BMW 520i. Щоб приховати незаконне походження майна, право власності оформлено на родича.

Під час санкціонованого судом обшуку за місцем проживання підозрюваної виявили та вилучили 880 тис. дол. США, 210 тис. євро (що загалом становить понад 46 млн грн) та інші коштовності.

Посадовицю затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їй повідомили про підозру за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 млн грн.
﻿
