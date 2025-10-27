На Черкащині громаді повернули землі заказника “Пташині острови”, які незаконно здавали в оренду

Понад 8 га вартістю близько 1 млн грн перебували в межах заказника, ще близько 4 га ‒ належали до земель водного фонду.

Територіальній громаді у Черкаській області повернули контроль над 12 гектарами землі у межах ботанічного заказника місцевого значення “Пташині острови”.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що понад 8 га вартістю близько 1 млн грн перебували в межах заказника, ще близько 4 га ‒ належали до земель водного фонду.

Попри природоохоронний статус, ці ділянки незаконно передали в оренду приватному підприємству, яке також не сплачувало орендну плату.

За рішенням Господарського суду Черкаської області договір оренди розірвано, землю повернуто громаді, а з орендаря стягнуто заборгованість.