В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаПраво

На Черкащині громаді повернули землі заказника “Пташині острови”, які незаконно здавали в оренду

Понад 8 га вартістю близько 1 млн грн перебували в межах заказника, ще близько 4 га ‒ належали до земель водного фонду. 

На Черкащині громаді повернули землі заказника “Пташині острови”, які незаконно здавали в оренду
Заказник “Пташині острови” на Черкащині
Фото: Вікіпедія

Територіальній громаді у Черкаській області повернули контроль над 12 гектарами землі у межах ботанічного заказника місцевого значення “Пташині острови”.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. 

Встановлено, що понад 8 га вартістю близько 1 млн грн перебували в межах заказника, ще близько 4 га ‒ належали до земель водного фонду. 

Попри природоохоронний статус, ці ділянки незаконно передали в оренду приватному підприємству, яке також не сплачувало орендну плату.

За рішенням Господарського суду Черкаської області договір оренди розірвано, землю повернуто громаді, а з орендаря стягнуто заборгованість.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies