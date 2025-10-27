СБУ затримала російського інформатора, який наводив “Ланцети” на Костянтинівку

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського інформатора, який коригував нальоти російських дронів-камікадзе типу “Ланцет” на житлову забудову Костянтинівки у Донецькій області.
Про це йдеться у пресрелізі СБУ.
За матеріалами справи, повітряні атаки росіян наводив завербований окупантами 59-річний місцевий безробітний. У поле зору російських спецслужб потрапив, коли закликав у Телеграм-каналах до захоплення громади.
Як встановило розслідування, фігурант передавав куратору геолокації будівель, в яких, на його думку, могли перебувати українські оборонці.
Також інформатор “зливав” ворогу координати об’єктів соціальної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах постійних обстрілів з боку окупантів.
Через посилення регулярних атак РФ по місту інформатор під виглядом переселенця евакуювався до Львівщини, щоб “залягти на дно”.
Співробітники СБУ встановили місцеперебування агента і затримали його в орендованій квартирі. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з окупантами.
Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
- Раніше стало відомо, що до 15 років ув’язнення за співпрацю з ворогом засуджено сімох мешканців Запорізької області. Всіх засуджених позбавлено права обіймати державні посади на 10–15 років та конфісковано майно.