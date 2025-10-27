СБУ затримала російського інформатора, який наводив “Ланцети” на Костянтинівку

Через посилення регулярних атак РФ по місту інформатор під виглядом переселенця евакуювався до Львівщини, щоб “залягти на дно”.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського інформатора, який коригував нальоти російських дронів-камікадзе типу “Ланцет” на житлову забудову Костянтинівки у Донецькій області.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

За матеріалами справи, повітряні атаки росіян наводив завербований окупантами 59-річний місцевий безробітний. У поле зору російських спецслужб потрапив, коли закликав у Телеграм-каналах до захоплення громади.

Як встановило розслідування, фігурант передавав куратору геолокації будівель, в яких, на його думку, могли перебувати українські оборонці.

Також інформатор “зливав” ворогу координати об’єктів соціальної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах постійних обстрілів з боку окупантів.

Через посилення регулярних атак РФ по місту інформатор під виглядом переселенця евакуювався до Львівщини, щоб “залягти на дно”.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування агента і затримали його в орендованій квартирі. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з окупантами.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.