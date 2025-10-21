Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
До 15 років ув’язнення за співпрацю з ворогом засуджено 7 мешканців Запорізької області

Всіх засуджених позбавлено права обіймати державні посади на 10–15 років та конфісковано майно.

До 15 років ув’язнення за співпрацю з ворогом засуджено 7 мешканців Запорізької області
Фото: прокуратура

Засуджено 7 мешканців тимчасово окупованих територій, які добровільно пішли на службу до окупаційних «правоохоронних органів», передає Офіс генпрокурора. 

За доводами прокурорів суд визнав їх винними у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та призначив покарання:

  • до 15 років ув’язнення – «старшим оперуповноваженим» і «заступнику начальника відділу карного розшуку» у незаконних структурах Мелітополя та Бердянська;
  • до 14 років – «інспекторам» і «патрульним» у Михайлівці;
  • до 13 років – «черговим» у псевдополіції Енергодара та Великої Білозерки;
  • 12 років – «інспекторці» з Дніпрорудного.

Крім того, всіх засуджених позбавлено права обіймати державні посади на 10–15 років та конфісковано майно.
