До 15 років ув’язнення за співпрацю з ворогом засуджено 7 мешканців Запорізької області

Всіх засуджених позбавлено права обіймати державні посади на 10–15 років та конфісковано майно.

Засуджено 7 мешканців тимчасово окупованих територій, які добровільно пішли на службу до окупаційних «правоохоронних органів», передає Офіс генпрокурора.

За доводами прокурорів суд визнав їх винними у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та призначив покарання:

до 15 років ув’язнення – «старшим оперуповноваженим» і «заступнику начальника відділу карного розшуку» у незаконних структурах Мелітополя та Бердянська;

до 14 років – «інспекторам» і «патрульним» у Михайлівці;

до 13 років – «черговим» у псевдополіції Енергодара та Великої Білозерки;

12 років – «інспекторці» з Дніпрорудного.

Крім того, всіх засуджених позбавлено права обіймати державні посади на 10–15 років та конфісковано майно.