Ворог вдарив по портовій і енергетичній інфраструктурі Ізмаїла

Уночі 22 жовтня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. В Ізмаїлі пошкоджено енергооб’єкти і портова інфраструктура.

На місцях ударів дронами виникли пожежі. За даними голови ОВА Олега Кіпера, без поранених.

“Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. В місті розгорнуті пункти незламності”, – сказав він.