Ворог вдарив по портовій і енергетичній інфраструктурі Ізмаїла

Уночі 22 жовтня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. В Ізмаїлі пошкоджено енергооб’єкти і портова інфраструктура.
На місцях ударів дронами виникли пожежі. За даними голови ОВА Олега Кіпера, без поранених.
“Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. В місті розгорнуті пункти незламності”, – сказав він.
- Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що окупанти били по енергооб'єктах усю ніч. У Полтавській області є пошкодження нафтогазових об'єктів.
- Крім інфраструктури, Росія знову била по житлових будинках. У Києві є жертви і поранені, також 13 людей отримали травми у Запоріжжі.