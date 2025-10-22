З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Ворог вдарив по портовій і енергетичній інфраструктурі Ізмаїла

Минулося без потерпілих. 

Ворог вдарив по портовій і енергетичній інфраструктурі Ізмаїла
Ізмаїл внаслідок атаки
Фото: Олег Кіпер

Уночі 22 жовтня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. В Ізмаїлі пошкоджено енергооб’єкти і портова інфраструктура.

На місцях ударів дронами виникли пожежі. За даними голови ОВА Олега Кіпера, без поранених.

“Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. В місті розгорнуті пункти незламності”, – сказав він. 

  • Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що окупанти били по енергооб'єктах усю ніч. У Полтавській області є пошкодження нафтогазових об'єктів.
  • Крім інфраструктури, Росія знову била по житлових будинках. У Києві є жертви і поранені, також 13 людей отримали травми у Запоріжжі.
