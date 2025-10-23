Оборонці знищили 920 окупантів та 24 артсистеми ворога

Упродовж доби російські війська втратили 920 солдатів, 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, РСЗВ, ППО, 106 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 134 170 (+920) осіб
- танків – 11 282 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 453 (+6) од.
- артилерійських систем – 33 938 (+24) од.
- РСЗВ – 1 525 (+1) од.
- засоби ППО – 1 230 (+1) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73 386 (+626) од.
- крилаті ракети – 3 880 (+16) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 228 (+106) од.
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Дані уточнюються.