Сили оборони: фейки окупантів про нібито висадку" у Херсоні розраховані на самих росіян

Для висадки росіянам потрібно форсувати кілька проток і захопити низку островів.

Російські фейки про нібито висадку військових РФ на Карантинному острові у Херсоні була створена виключно для внутрішньої російської аудиторії.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин.

За його словами, здійснити подібну операцію фізично неможливо, адже для висадки потрібно форсувати кілька проток і захопити низку островів, що не може залишитися непоміченим.

"Цей фейк розрахований на тих, хто панічно боїться росіян і не думає головою. Його активно поширювали російські медіа та телеграм-канали", — зазначив Волошин.

Він наголосив, що російські телеканали навіть показували змонтовані відео з іншими місцевостями, на яких "бійці" з прихованими обличчями розповідали про локації, яких ніколи не бачили.

Також речник повідомив, що на Херсонському напрямку ворог нещодавно проводив ротацію, яка затягнулася через опір українських військових. "За планами росіян, вони вже мали б узяти Антонівські мости та вибити нас із позицій біля них. Але ці спроби провалилися", — сказав він.

Волошин додав, що росіяни продовжують діяти малими групами, намагаючись переправитися через дніпровські протоки, проте всі вони швидко виявляються і знищуються.

"На островах неможливо облаштувати укріплення — люди там фактично “голі”. Будь-яке багаття видно з дрона", — пояснив він.

Щодо ймовірності зимового форсування Дніпра, Волошин заявив, що це малоймовірно: "Три роки поспіль вони цього не зробили, і зараз ситуація з силами на їхню користь не змінилася".

Водночас останніми днями росіяни посилили артилерійські обстріли, намагаючись створити «кіллзону» у прибережних районах Херсона. "Щодня — до десяти обстрілів по місту і навколишніх селах. Крім того, фіксується 350–370 ударів дронами-камікадзе, до 90 дронів працюють на скид, а також наносяться авіаційні удари КАБами та НАРами", — уточнив речник.