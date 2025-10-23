Сили оборони: фейки окупантів про нібито висадку" у Херсоні розраховані на самих росіян

Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: фейки окупантів про нібито висадку" у Херсоні розраховані на самих росіян

Для висадки росіянам потрібно форсувати кілька проток і захопити низку островів.

Сили оборони: фейки окупантів про нібито висадку" у Херсоні розраховані на самих росіян
Фото: скрін

Російські фейки про нібито висадку військових РФ на Карантинному острові у Херсоні була створена виключно для внутрішньої російської аудиторії. 

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин.

За його словами, здійснити подібну операцію фізично неможливо, адже для висадки потрібно форсувати кілька проток і захопити низку островів, що не може залишитися непоміченим. 

"Цей фейк розрахований на тих, хто панічно боїться росіян і не думає головою. Його активно поширювали російські медіа та телеграм-канали", — зазначив Волошин.

Він наголосив, що російські телеканали навіть показували змонтовані відео з іншими місцевостями, на яких "бійці" з прихованими обличчями розповідали про локації, яких ніколи не бачили.

Також речник повідомив, що на Херсонському напрямку ворог нещодавно проводив ротацію, яка затягнулася через опір українських військових. "За планами росіян, вони вже мали б узяти Антонівські мости та вибити нас із позицій біля них. Але ці спроби провалилися", — сказав він.

Волошин додав, що росіяни продовжують діяти малими групами, намагаючись переправитися через дніпровські протоки, проте всі вони швидко виявляються і знищуються. 

"На островах неможливо облаштувати укріплення — люди там фактично “голі”. Будь-яке багаття видно з дрона", — пояснив він.

Щодо ймовірності зимового форсування Дніпра, Волошин заявив, що це малоймовірно: "Три роки поспіль вони цього не зробили, і зараз ситуація з силами на їхню користь не змінилася".

Водночас останніми днями росіяни посилили артилерійські обстріли, намагаючись створити «кіллзону» у прибережних районах Херсона. "Щодня — до десяти обстрілів по місту і навколишніх селах. Крім того, фіксується 350–370 ударів дронами-камікадзе, до 90 дронів працюють на скид, а також наносяться авіаційні удари КАБами та НАРами", — уточнив речник.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies