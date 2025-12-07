Росіяни вдарили по Центральному району Херсона, є постраждалі

Уранці 7 грудня російська армія завдала дронового удару по Центральному району міста Херсон. Відомо про двож постраждалих.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 07:20 росіяни атакували з дрона Центральний район Херсона. Внаслідок удару 43-річний чоловік та 25-річна жінка дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми", — ідеться у повідомленні.

Бригада "швидкої" надала постраждалим медичну допомогу на місці.