Росіяни вдарили по Центральному району Херсона, є постраждалі

 43-річний чоловік та 25-річна жінка зазнали травм.

Росіяни вдарили по Центральному району Херсона, є постраждалі
Фото: nikvesti.com

Уранці 7 грудня російська армія завдала дронового удару по Центральному району міста Херсон. Відомо про двож постраждалих.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 07:20 росіяни атакували з дрона Центральний район Херсона. Внаслідок удару 43-річний чоловік та 25-річна жінка дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми", — ідеться у повідомленні. 

Бригада "швидкої" надала постраждалим медичну допомогу на місці.
