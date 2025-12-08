Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСуспільствоВійна

Шістьох мешканців Запорізької області вчора поранила ворожа армія

Окупанти завдали по області 615 ударів. 

Шістьох мешканців Запорізької області вчора поранила ворожа армія
Наслідки російськї атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Шестеро людей поранені через ворожі удари по Запорізькому та Пологівському районах Запорізької області. Упродовж доби окупанти завдали 615 ударів по 20 населених пунктах.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, серед постраждалих є 71-річна жінка, яка опинилася під завалами будинку у Оріхові. 

Війська РФ здійснили 27 авіаційних ударів по Розумівці, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Тернуватому, Новоандріївці та Різдв'янці.

346 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Варварівку, Зелене, Солодке.  6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Розумівки, Гуляйполя, Варварівки та Зеленого.

236 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків,  Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Зеленого та Солодкого.

Надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies