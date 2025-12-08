Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Війна

Унаслідок дронової атаки РФ у Охтиці понівечена багатоповерхівка. Постраждали люди

Будинок зазнав масштабних пошкоджень.

Унаслідок дронової атаки РФ у Охтиці понівечена багатоповерхівка. Постраждали люди
Наслідки атаки у Охтирці
Фото: Поліція Сумщини

Близько опівночі Охтирську громаду Сумщини атакували 3 безпілотники. Є влучання у багатоповерхівку Охтики. Постраждали щонайменше семеро людей. 

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров і поліція Сумщини у телеграмі

"На цю мить в Охтирці семеро постраждалих внаслідок ударів російських БпЛА по багатоповерхівці. Усіх людей доставили до лікарні. Двох госпіталізували – вони під наглядом медиків. П’ятьом надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування", – йдеться у повідомленні Григорова.

Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал, частину деблокували з пошкоджених поверхів.

Наслідки російської атаки у Охтирці
Фото: Поліція Сумщини
Наслідки російської атаки у Охтирці

Для ліквідації наслідків надзвичайної події розгорнуто штаб. Працюють пункти незламності для мешканців пошкоджених осель, людям надають необхідну підтримку.

Правоохоронці здійснюють обстеження місця удару, вилучають залишки безпілотного літального апарату, фіксують пошкодження.
