Унаслідок дронової атаки РФ у Охтиці понівечена багатоповерхівка. Постраждали люди

Близько опівночі Охтирську громаду Сумщини атакували 3 безпілотники. Є влучання у багатоповерхівку Охтики. Постраждали щонайменше семеро людей.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров і поліція Сумщини у телеграмі.

"На цю мить в Охтирці семеро постраждалих внаслідок ударів російських БпЛА по багатоповерхівці. Усіх людей доставили до лікарні. Двох госпіталізували – вони під наглядом медиків. П’ятьом надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування", – йдеться у повідомленні Григорова.

Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал, частину деблокували з пошкоджених поверхів.

Фото: Поліція Сумщини Наслідки російської атаки у Охтирці

Для ліквідації наслідків надзвичайної події розгорнуто штаб. Працюють пункти незламності для мешканців пошкоджених осель, людям надають необхідну підтримку.

Правоохоронці здійснюють обстеження місця удару, вилучають залишки безпілотного літального апарату, фіксують пошкодження.