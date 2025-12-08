У ніч на 8 грудня російські війська атакували Чернігів дронами. Один із безпілотників вибухнув біля багатоповерхівки. Постраждали троє людей.

Про це повідомили у обласній поліції та у телеграм-каналі начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

"Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку. Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері, пошкоджено автомобілі. На місці події виникла пожежа газопроводу. Аварійні служби ліквідовують наслідки", – написав Брижинський і додав, що дві людини отримали забої.

У поліції пишуть, що від удару постраждали троє чернігівців.

Фото: Чернігівська обласна поліція Наслідки російської атаки у Чернігові

За даними правоохоронців, унаслідок вибуху пошкоджено багатоповерхівку, дитячий садок, магазини та установи, автомобілі. Виникла пожежа зовнішнього газопроводу будинку, яку оперативно ліквідували.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, патрульні поліцейські, криміналісти, вибухотехніки, поліцейські офіцери громади, рятувальники ДСНС та всі екстрені служби.

Розгорнули мобільний пункт, де поліцейські приймають заяви від потерпілих громадян щодо пошкодженого майна. Поквартирно обходять постраждалий будикок.

Фото: Поліція Чернігівської області Наслідки атаки у Чернігові

Також відучора росіяни продовжують атакувати Чернігівщину дронами: у Новгород-Сіверському районі поранень зазнала літня жінка, пошкоджено будинки. У Чернігівському районі зафіксовано пошкодження житлового домогосподарства.

Поліція документує наслідки воєнних злочинів росіян у рамках проваджень за ст.438 Кримінального кодексу України.