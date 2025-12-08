У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Чернігові дрон РФ вибухнув біля багатоповерхівки. Поранені люди, пошкоджений газопровід

Пошкоджені багатоповерхівка, дитячий садок, магазини та установи, автомобілі.

​У Чернігові дрон РФ вибухнув біля багатоповерхівки. Поранені люди, пошкоджений газопровід
Наслідки атаки РФ у Чернігові
Фото: Поліція Чернігівськї області

У ніч на 8 грудня російські війська атакували Чернігів дронами. Один із безпілотників вибухнув біля багатоповерхівки. Постраждали троє людей. 

Про це повідомили у обласній поліції та у телеграм-каналі начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

"Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку. Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері, пошкоджено автомобілі. На місці події виникла пожежа газопроводу. Аварійні служби ліквідовують наслідки", – написав Брижинський і додав, що дві людини отримали забої. 

У поліції пишуть, що від удару постраждали троє чернігівців.

Наслідки російської атаки у Чернігові
Фото: Чернігівська обласна поліція
Наслідки російської атаки у Чернігові

За даними правоохоронців, унаслідок вибуху пошкоджено багатоповерхівку, дитячий садок, магазини та установи, автомобілі. Виникла пожежа зовнішнього газопроводу будинку, яку оперативно ліквідували. 

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, патрульні поліцейські, криміналісти, вибухотехніки, поліцейські офіцери громади, рятувальники ДСНС та всі екстрені служби. 

Розгорнули мобільний пункт, де поліцейські приймають заяви від потерпілих громадян щодо пошкодженого майна. Поквартирно обходять постраждалий будикок. 

Наслідки атаки у Чернігові
Фото: Поліція Чернігівської області
Наслідки атаки у Чернігові

Також відучора росіяни продовжують атакувати Чернігівщину дронами: у Новгород-Сіверському районі поранень зазнала літня жінка, пошкоджено будинки. У Чернігівському районі зафіксовано пошкодження житлового домогосподарства. 

Поліція документує наслідки воєнних злочинів росіян у рамках проваджень за ст.438 Кримінального кодексу України.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies