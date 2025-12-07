НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Буданов підтвердив, що ГУР здатне прослуховувати посадовців Кремля

​Буданов підтвердив, що ГУР здатне прослуховувати посадовців Кремля
Начальник ГУР Кирило Буданов
Фото: ГУР МОУ

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що українська воєнна розвідка має можливість прослуховувати розмови високопоставлених посадовців Кремля.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна

"Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо", - сказав Буданов.

Його коментар прозвучав на тлі публікацій у низці західних ЗМІ про те, що саме Україна могла передати журналістам записи розмов радника Владіміра Путіна Юрія Ушакова та посланця Кирила Дмитрієва.

У листопаді 2025 року видання Bloomberg опублікувало стенограми розмов помічника Путіна Ушакова з посланцем Кремля Дмитрієвим. У розмові йшлося про можливий "мирний план" щодо війни в Україні. Кремль назвав це "передчасними заявами". У США та Україні вважають, що запис зробила українська розвідка.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies