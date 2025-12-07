​Буданов підтвердив, що ГУР здатне прослуховувати посадовців Кремля

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що українська воєнна розвідка має можливість прослуховувати розмови високопоставлених посадовців Кремля.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо", - сказав Буданов.

Його коментар прозвучав на тлі публікацій у низці західних ЗМІ про те, що саме Україна могла передати журналістам записи розмов радника Владіміра Путіна Юрія Ушакова та посланця Кирила Дмитрієва.

У листопаді 2025 року видання Bloomberg опублікувало стенограми розмов помічника Путіна Ушакова з посланцем Кремля Дмитрієвим. У розмові йшлося про можливий "мирний план" щодо війни в Україні. Кремль назвав це "передчасними заявами". У США та Україні вважають, що запис зробила українська розвідка.